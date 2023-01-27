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Kocaeli'nin deniz uçağı artık tüm Marmara'yı denetleyecek

Kocaeli'de denizde oluşabilecek kirlilikleri tespit eden deniz uçağı, artık Marmara Denizi'nde de denetim uçuşları gerçekleştirecek.

Kocaeli'nin deniz uçağı artık tüm Marmara'yı denetleyecek

27 Ocak 2023 Cuma 14:21

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ’ın bünyesinde faaliyet gösteren deniz uçağı, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına artık tüm Marmara'da denetim uçuşlarına devam edecek. Bu çalışma sayesinde deniz sınırları dahilinde kontrolün sağlanması, izlenmesi ve takibi ile her türlü kirliliğin tespitine yönelik denetimler yapılacak. TÜÇA, ayrıca bu çalışmaları insansız hava araçları ve deniz tekneleriyle ile 7/24 destekleyecek. İZAYDAŞ'a ait deniz uçağı pilot ekibi, TÜÇA denetim mühendisi Uğurhan Bilici ile çalışmalarına başladı.  
 


İHA
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