Kocaelispor’a İngiltere’den transfer

Kocaelispor, İngiltere’nin Buxton kulübünde forma giyen 22 yaşındaki Serhat Taşdemir ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, transfer döneminde bir ismi daha kadrosuna kattı. Son olarak İngiltere Ulusal Lig ekiplerinden Buxton forması giyen Serhat Taşdemir ile sözleşme imzalandı. Kariyerinde daha önce Fylde, Peterborought, Oldham ve Barnet formaları giyen futbolcu on numara bölgesinin yanı sıra her iki kanatta ve forvet hattında da oynayabiliyor. Takıma katılan Serhat Taşdemir ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından da duyuruldu. Öte yandan, Türk vatandaşlığı bulunan Serhat Taşdemir’in daha önce Azerbaycan U19 Milli Takımı'nın formasını giydiği öğrenildi.

İHA