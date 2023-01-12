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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Elektrik direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

12 Ocak 2023 Perşembe 10:10

İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.  
  Kaza, Karadenizliler Mahallesi Altıncıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A idaresindeki 41 LB 867 plakalı Fiat marka otomobil, dönüş yaptığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.  
 Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.  
 


İHA
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