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Körfez'i sokak sokak gezdiler

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Körfez'de temaslarda bulundu. Vekiller, Belediye Başkanı Şener Söğüt ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Körfez’i cadde cadde dolaşarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez'i sokak sokak gezdiler

21 Eylül 2023 Perşembe 11:01

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve Veysel Tipioğlu, Körfez İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilçe teşkilatları ile birlikte Körfez’in dört bir yanına dağıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan da katıldı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Yukarı Hereke bölgesindeydi. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Yaman ve Söğüt, herkesle tek tek selamlaştı. Söğüt ve Yaman, mahallenin her noktasını karış karış gezerek, çeşitli incelemelerde de bulundular.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlçe Kadın Kolları ile birlikte köylerdeydi. Katırcıoğlu’na Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysun Demir ve kadın kolları yönetimi eşlik etti.

Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül ve gençlik kolları yönetimiyle birlikte ilçedeki kurumları ziyaret ederken, Veysel Tipioğlu ile birlikte İlçe Başkanı Nurettin Okudan ise Alihocalar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.



İHA
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