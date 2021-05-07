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Korona Vebası, Hıdırellez Kültürünü de Etkiledi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz..

Korona Vebası, Hıdırellez Kültürünü de Etkiledi

07 Mayıs 2021 Cuma 10:21

 Pandemi günleri ve veba salgını gelenek ve göreneklerimizi de etkiliyor. Ateşlerin yakıldığı coşkulu etkinlikler, eski fotoğraflar ve anılarda yaşıyor.

5 Mayıs, Türk İslam coğrafyasında Hıdırellez olarak kutlanır. Yemekler pişirilir, ateşler yakılır, dualar edilir, dilekler dilenir. İnsanlar birbirine ikram eder, yatırlara gidilir. Gençler ve çocuklar evleri ziyaret eder, hediye toplarlardı…

 O eski Hıdırellez etkinlikleri fotoğraflarda yaşıyor. Eski fotoğraf arşivi ve tarihi resimlerden bazılarını sizlerle paylaşıyor, korona vebasından sonra aynı coşkulu Hıdırellez kutlamalarının yapılacağına inanıyorum.

Her yerde farklı kutlansa da bu gelenek yaşatılır. Hıdırellez kültürü gençlere sevdirilirdi, korona vebası ile bu etkinliklerde yapılamadı.

Kanal 7 TV Demirciler’de Program Çekti

Pandemi kurallarına uygun, maske ve mesafeye dikkat edilerek yetkililerden izin alınıp, özel bir evin bahçesinde Kocaeli köy yemekleri pişirilip, Hıdırellez dolayısı ile tanıtımı yapıldı.

Dilovası Demirciler Köyü’nde yapılan köy yemekleri, Dilovası’nın tarih ve kültür mirasının ne kadar zengin olduğunu gösterdi.

Pandemi önlemleri ve sokak kısıtlaması dolayısı ile şenlikler yapılamasa da Hıdırellez kültürümüzü TV programı ile gelecek kuşaklara aktarılıp, yaşatılmasına katkı sunan Kanal 7 Gece Gündüz programı ekibine teşekkür ediyoruz.

 ***

Hıdırellez Geleneği

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 7 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. (Kaynak: Vikipedia)

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