KOSGEB 2017 sonuçları açıklandı!

Geri Ödemeler Nasıl olacak işte merak ettikleriniz.. KOSGEB 2017 kredi ödemeleri başladı. Küçük ve Orta Boy İşletmelere can suyu olacak kredide 460 bin 167 işletme yıllık cirosuna göre 20 bin ile 50 bin lira arasında destek alacak. 20 günde KOBİ’ye 11 milyar TL ödenecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz kredi ödemelerine başladı.

; başvurular arasında gerekli şartları sağlayan 461 bin 167 işletmeye ödeme yapacak.

Konu ile ilgili ilk açıklama dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü tarafından duyuruldu. Özlü, Twitter hesabından, “50 bin liraya kadar olan faizsiz kredi desteği ile ilgili işlemler başladı, hayırlı olsun” dedi.

KREDİYİ CİRO BELİRLİYOR

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon 345 bin liranın altında olan işletmelere yıllık net satış hasılatına göre 20 bin ila 50 bin lira arasında kredi verilecek. Kredi kullanan işletme ilk bir yıl hiçbir ödeme yapmayacak. Ödemeler 1 yılın sonunda başlayacak ve çekilen kredi miktarı faiz ödemeden 3'er aylık taksitler halinde 2 yılda ödenecek.

SMS'LE BİLDİRİLECEK

KOBİ'lere yaklaşık 20 günde 11 milyar liraya yakın faizsiz kredi hacmi oluşturulacak. Krediyi almaya hak kazanan işletmelere SMS ve bilgilendirme e-postası gönderiliyor. Ayrıca işletmeler, sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr web adresinden giriş yaparak da başvuru sonuçlarını öğrenebilecek. Adına kredi çıkan işletme ise son olarak kredi onayının çıktısını alıp bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabilecek.