KSO, AB mali yardım fonlarını ve konteyner sorununu konuştu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Hafta Sonu Buluşmaları’nın 6’ncısını bayramın 3. gününde Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirdi. KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un moderatörlüğünü yaptığı toplantıya KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve çok sayıda meclis ve oda üyesi katılım sağladı. Toplantıya konuk olan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ‘Türkiye-AB Mali İş Birliği’nin Yeni Döneminde İş Dünyası İçin Fon Fırsatları’ hakkında sunum yaparken; Arkas Konteyner CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Can Atalay ise ‘Bugünden Alınan Derslerle Konteynerde Geleceği Yönetmek’ ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

AB BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Buluşmanın açılış konuşmasını yapan KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, konuklara Kocaeli sanayi verileri hakkında kısa bir bilgi aktardı. Zeytinoğlu, “İlimiz Türkiye ihracatının yüze 16’sını yapmaktadır İstanbul ve İzmir’den sonra en fazla vergi veren iliz” dedi. İlimizde bulunan 311 şirketin 212’sinin AB kaynaklı şirket olduğuna dikkat çeken Zeytinoğlu, “Yani AB bizim için büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Ardından Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan söz alarak ‘Türkiye-AB Mali İş Birliği’nin Yeni Döneminde İş Dünyası İçin Fon Fırsatları’ hakkında sanayicileri yakından ilgilendiren bir sunum yaptı.

KSO ÜYELERİNİ DESTEKLİYOR

Kocaeli Sanayi Odası’nın AB fonlarının kullanımı konusunda üyelerini desteklediğini söyleyen Özcan, “Türkiye, AB aday ülke statüsüne girince mali yardımlar daha komplike bir şekilde verilmeye başlandı” diyerek AB’nin mali yardımlarımdan detaylıca söz etti. Bülent Özcan, “Ufuk Avrupa ve Erasmus+ programları sanayiciler için önemi fonlar. Ufuk Avrupa, dünyanın en büyük Ar-Ge ve inovasyon programı. Yine Erasmus+ sadece öğrenci değişim programı olarak düşünülmemeli, iş dünyası için mesleki eğitimleri sağlayan ciddi bir program” dedi.

FONLARA KULAK KABARTIN

Kocaeli’de çok sayıda mesleki eğitim merkezi bulunduğuna dikkat çeken Bülent Özcan, “Sanayiciler bu programlara kulak kabartmalı, projeler hazırlayarak daha fazla fon desteği almalılar” ifadelerini kullandı. Bülent Özcan, “AB’nin mali yardım fonları 7 yıllık olarak kurgulanıyor. Aday ülkelere reformların desteklenmesi için verilen IPA III. dönem yani 2021-2027 yılları için yeni bir planlama yapıldı. Kaynaklar ve fonlarla ilgili süreç hızlı bir şekilde işliyor. Aday ülkelerin kullanımına sunulması için 12,4 milyar Euro kaynak ayrıldı” diyerek yeni dönem fonları için gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini duyurdu.

KSO ÇOK TECRÜBELİ

AB’nin sanayicilere özel proje destekli fonlar verdiğinden bahseden Bülent Özcan, “Özelikle Ar-Ge, ticaret, ihracat ve inovasyon merkezlerinin geliştirilmesine yönelik çok önemi fonlar var. Bu fonlardan çok sayıda sanayici yararlandı, yararlanmaya devam edecek. Sınır ötesi işbirliği sektörü, rekabetçilik ve yenilikçilik sektörü, çevre ve iklim eylemi sektörü, enerji sektörü ile ulaştırma sektörlerindeki sanayicilere ciddi destekler var” dedi. KSO’nun ABİGEM projesini devam ettiren ve bunu çok güzel sürdüren bir kurum olduğuna değinen Özcan, “KSO, çok tecrübeli ve deneyimi bir oda. Üyelerine AB projeleri konusunda destek veriyor. Kocaeli’nin Türkiye’deki diğer odalara bu anlamda örnek olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

130 AR-GE,17 TASARIM MERKEZİ

Bu sözlerin ardından Başkan Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’de 130 Ar-Ge merkezi, 17 tasarım merkezi bulunduğunu hatırlattı ve üyelerin yardım fonlarından faydalanması noktasında gerekli desteği sağlayacaklarını belirtti. Zeytinoğlu’nun bu kısa hatırlatmasından sonra sözü Arkas Konteyner CEO & Yönetim Kurulu Üyesi Can Atalay aldı. Sanayicilerin son dönemde yaşadığı konteyner sıkıntısının nedenlerini, sonuçlarını ve gelecekteki beklentilerini paylaşan Atalay şunu söyledi: “Sanayiciler bu dönemde kapasite sorunu, konteyner sorunu, gemi kiralarında ve yakıt fiyatlarındaki artış gibi temel sorunlarla karşılaştı.

KONTEYNER SORUNUNUN SEBEPLERİ

Limanlardaki uzun süreli bekleyişler, haftalık servis sürelerinin uzaması, Çin’in beklenenden daha hızlı sürede toparlanıp üretime başlaması ve ABD’de talebin kısa sürede çok artış göstermesi kapasite sorununu doğurdu. Bu durum lojistik zincirin bozdu ve gerektiği kadar boş konteynerin, gereken yer ve zamanda hazır edilememesine yol açtı. Liman, depo ve kamyon şirketlerinin pandemi kaynaklı eksik personelle çalışması ve ilave gemi bulunmaması da sorunları artırdı.”

GEMİ TALEBİ ARTTI

Konteyner gemi kiralama fiyatlarındaki artışa da değinen Can Atalay, “Mevcut konteyner gemi filosu, talebi karşılayacak kapasitede olduğu halde gemilerin istenen hızda dönememesi ilave gemi talebini doğurdu. Hatların 2020 Eylül ayından başlayarak filolarını kiralık gemilerle güçlendirmeye çalışması, bunun yanında istenilen zamanda istenilen özelliklerde gemi bulmanın zorlaşması fiyatların yukarı çekilmesine neden oldu” ifadelerini kullandı.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN…

Can Atalay, petrol fiyatlarındaki artışın da sanayicilere beklenmedik bir darbe olduğunun altını çizdi, “Problemlerin bir süre devam edeceğini düşünüyoruz. 2023’ün ikinci yarısından itibaren olumlu yönde bir değişim beklentisi var” diyerek sözlerini sonlandırdı. Atalay’ın konuşmasının ardından Başkan Zeytinoğlu söz alarak, pandeminin tetiklediği bu sorunların yaşanmasına rağmen ihracatta ciddi artış olduğunu söyledi, TOBB’un sorunlara yönelik çözümler için girişimlerde bulunduğundan söz etti. Online buluşma, soruların yanıtlanmasının ardından son buldu.







