KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KORKUTUYOR



Gebze gazetesi

www.gebzegazetesi.com

ve

www.gazetegebze.com.tr

ile belgeselcinin not defterinde yayınlanan 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kuraklik-ve-iklim-degisikligi-korkutuyor.html





Kuraklık ve İklim değişikliği ülkemizi tehdit ediyor. Kış aylarının yarısına gelmemize rağmen kar yağmadı ülkemizin büyük bir kısmı kuraklık tehdidi altında. Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı ekibi olarak Gebze köylerinde araştırma yapıp belgesel çekimi yaparak canlı yayınlar yaptık. Kuraklık ve İklim değişikliğinin tüm boyutlarının yaşandığı Gebze Denizli göletinde belgesel çekimi yaparak başladığımız araştırmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

GEBZE DENİZLİ GÖLETİNDE SULAR ÇEKİLDİ

KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖLETİ KURUTUYOR

Gebze Denizli göletinden kuraklığı gösteren acı gerçekler

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

de canlı yayınında. Canlı yayında göletin suyunun çekildiği bölgeler ortaya çıkıyor 15 Ocak 2023 de Gebze gazetesi ve

www.devrialem.tv

canlı yayını sizlerle paylaşıyor, görüş öneri ve yorumlarınızıwww.devrialem.tv



https://fb.watch/i3XOd3h_YE/?mibextid=qC1gEa



KAR YAĞIŞINA HASRET KALDIK

Yahya Kemal Beyatlı’nın Kar Musikileri Şiiri İle Kocaeli Samanlı Dağları’nda Şiir Tadında Kar Beyazlığı ve Torun Sevgisi ile Devri Alem



https://fb.watch/ayNOaR9hmj/



Kar Musikileri

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.

Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.



Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,

Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,



Bir erganun ahengi yayılmakta derinden…

Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.



Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,

Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.



Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle

Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.



Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,

Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim art

Yahya Kemal Beyatlı

GEBZE’NİN TARİH KÜLTÜR DEĞERLERİ

Son Yörük Obası Orhangazi Vakfı Sığırlık Merası. Gebze Denizli köyü bölgesi Orhangazi vakfı tarihi Sığırlık merası yörük obası kurulan bölgeden

www.gebzegazetesi.com

ve

www.devrialem.tv

de canlı yayında.



https://fb.watch/i3X5Os0DSa/?mibextid=qC1gEa



700 yıldan beri yörüklerin yaşadığı bölgeler sakin ve sessiz bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak yıllar önce bölgede çektiğimiz son yörük obası Sığırlık merası Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.



https://m.youtube.com/watch?v=242nYS5E6w8



BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ KENTİ GEBZE’NİN KOYUN YOĞURDU VE KUZU DOLMASI İLE TANINIYORDU

Trabzon’dan 1984 yılında İstanbul Tuzla şifa mahallesine yerleşip emekli olduktan sonra Gebze Denizli köyü Sığırlık merası bölgesinde kiraladığı arazide koyun besiciliği tapan 250 koyun sahibi Bahattin AYDIN adlı koyun sahibi vatandaş

www.gebzegazetesi.com

canlı yayınında Tarım Orman bakanı Vahit Kirişçi’den hayvancılığa destek vermesini istedi.



https://fb.watch/i3WuxIzjIA/?mibextid=qC1gEa



ŞAKİR ŞÜKRÜ ERDÖLÜ RAHMETLE ANIYORUM

Bir güzel vefalı insan adam gibi adamdı . Sözünü dudaktan gözünü budaktan sakınmazdı . Gebze gazetesini kurduğumuz 37 yıl önce tanıdım . Abi kardeş ilişkilerimiz hep devam etti. Gençlerle ilgili dert edinip gençlik üzerine yazdı .

Ah gençlik ...Vah Gençlik .. Yazısı hep konuşuldu

Gazetemizin ilk emektarlarından Şakir Şükrü Erdöl’ü vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Korona ve kovid vebası salgını güzel kardeşimizi aramızdan almıştı Şakir kardeşim seni unutmayacağız makamın cennet olsun Allah cc senden razı olsun seni yine senin sosyal medyada yaptığın son paylaşımlarınla ebediyetle uğurluyoruz.

Gebze Gazetesi’nde Yayınlanan Haber

