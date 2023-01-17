KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KORKUTUYOR
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.gazetegebze.com.tr ile belgeselcinin not defterinde yayınlanan 17 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan makalemiz
https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/kuraklik-ve-iklim-degisikligi-korkutuyor.html
Kuraklık ve İklim değişikliği ülkemizi tehdit ediyor. Kış aylarının yarısına gelmemize rağmen kar yağmadı ülkemizin büyük bir kısmı kuraklık tehdidi altında. Gebze gazetesi ve devri alem belgesel tv programı ekibi olarak Gebze köylerinde araştırma yapıp belgesel çekimi yaparak canlı yayınlar yaptık. Kuraklık ve İklim değişikliğinin tüm boyutlarının yaşandığı Gebze Denizli göletinde belgesel çekimi yaparak başladığımız araştırmalarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
GEBZE DENİZLİ GÖLETİNDE SULAR ÇEKİLDİ
KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÖLETİ KURUTUYOR
Gebze Denizli göletinden kuraklığı gösteren acı gerçekler www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de canlı yayınında. Canlı yayında göletin suyunun çekildiği bölgeler ortaya çıkıyor 15 Ocak 2023 de Gebze gazetesi ve www.devrialem.tv canlı yayını sizlerle paylaşıyor, görüş öneri ve yorumlarınızıwww.devrialem.tv
https://fb.watch/i3XOd3h_YE/?mibextid=qC1gEa
KAR YAĞIŞINA HASRET KALDIK
Yahya Kemal Beyatlı’nın Kar Musikileri Şiiri İle Kocaeli Samanlı Dağları’nda Şiir Tadında Kar Beyazlığı ve Torun Sevgisi ile Devri Alem
https://fb.watch/ayNOaR9hmj/
Kar Musikileri
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı,
Bir erganun ahengi yayılmakta derinden…
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden.
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta.
Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim art
Yahya Kemal Beyatlı
GEBZE’NİN TARİH KÜLTÜR DEĞERLERİ
Son Yörük Obası Orhangazi Vakfı Sığırlık Merası. Gebze Denizli köyü bölgesi Orhangazi vakfı tarihi Sığırlık merası yörük obası kurulan bölgeden www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de canlı yayında.
https://fb.watch/i3X5Os0DSa/?mibextid=qC1gEa
700 yıldan beri yörüklerin yaşadığı bölgeler sakin ve sessiz bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı olarak yıllar önce bölgede çektiğimiz son yörük obası Sığırlık merası Belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.
https://m.youtube.com/watch?v=242nYS5E6w8
BİLİM TEKNOLOJİ SANAYİ KENTİ GEBZE’NİN KOYUN YOĞURDU VE KUZU DOLMASI İLE TANINIYORDU
Trabzon’dan 1984 yılında İstanbul Tuzla şifa mahallesine yerleşip emekli olduktan sonra Gebze Denizli köyü Sığırlık merası bölgesinde kiraladığı arazide koyun besiciliği tapan 250 koyun sahibi Bahattin AYDIN adlı koyun sahibi vatandaş www.gebzegazetesi.com canlı yayınında Tarım Orman bakanı Vahit Kirişçi’den hayvancılığa destek vermesini istedi.
https://fb.watch/i3WuxIzjIA/?mibextid=qC1gEa
ŞAKİR ŞÜKRÜ ERDÖLÜ RAHMETLE ANIYORUM
Bir güzel vefalı insan adam gibi adamdı . Sözünü dudaktan gözünü budaktan sakınmazdı . Gebze gazetesini kurduğumuz 37 yıl önce tanıdım . Abi kardeş ilişkilerimiz hep devam etti. Gençlerle ilgili dert edinip gençlik üzerine yazdı .
Ah gençlik ...Vah Gençlik .. Yazısı hep konuşuldu
Gazetemizin ilk emektarlarından Şakir Şükrü Erdöl’ü vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Korona ve kovid vebası salgını güzel kardeşimizi aramızdan almıştı Şakir kardeşim seni unutmayacağız makamın cennet olsun Allah cc senden razı olsun seni yine senin sosyal medyada yaptığın son paylaşımlarınla ebediyetle uğurluyoruz.
Gebze Gazetesi’nde Yayınlanan Haber
http://www.gebzegazetesi.com/gundem/korona-vebasi-salgini-gebzenin-bir-degerini-aramizdan-aldi-h35086.html