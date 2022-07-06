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Kurban Pazarı Esnafına Hijyen Seti

Çayırova Belediyesi ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi Akse mahallesinde kurulan kurban pazarındaki esnafa hijyen paketi dağıttı.

Kurban Pazarı Esnafına Hijyen Seti

06 Temmuz 2022 Çarşamba 00:04


Çayırova Belediyesi Zabıta ekipleri, kurban satış alanının güvenlik ve denetimini sağlarken, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri esnaflara hijyen paketi dağıtımı yaptı. İçerisinde; şampuan, kolonya, el dezenfektanı ve parfüm yer alan paketler tüm esnaflara ulaştırıldı.  Belediye ekipleri, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin selamlarını ileterek esnafa hayırlı işler diledi. Ekipleri güler yüzle karşılayan esnaf, ekipler aracılığıyla Başkan Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini ileterek, satış alanında verilen hizmetlerden duydukları memnuniyetini dile getirdi.
Çayırova Belediyesi ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için çalışmalarına ara devam ediyor.

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