Mayıs meclisi tamamlandı

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşen toplantı yoklama ve bir önceki meclise ait karar özetlerinin okunmuş sayılması ile başladı. Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gündem dışı sorulara cevap vermesinin ardından gündem maddelerine geçildi. Sinop Türkeli Belediyesi ile Çayırova Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasının kabul edildiği toplantıda, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü’ne ait görev çalışma yönetmeliğinde revize yapılması karara bağlandı. İmar plan paftalarında yer alan 7 adet park alanına trafo yerleri ayılması için imar planı tadilatının yapılmasının kabul edildiği meclis toplantısında 2020 yılı gelir ve kesin hesapları oy çokluğu ile karara bağlandı. Haziran ayı meclis toplantısı 1 Haziran salı günü saat 15.00’de yapılacak.