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Okullara 1.5 milyon TL'lik spor malzemesi yardımı

Kartepe Belediyesi tarafından 77 okula 1.5 milyon TL'lik spor malzemesi yardımı yapıldı.

Okullara 1.5 milyon TL'lik spor malzemesi yardımı

24 Ocak 2023 Salı 13:41

 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, 77 ilkokul, ortaokul ve liselere; futbol, basketbol, voleybol formaları, toplar ve antrenman malzemelerinden oluşan 1.5 milyon TL'lik spor malzemeleri takdim edildi. 
 İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, "Kartepe'miz turizmin, eğitimin ve sporun başkentidir. Spor lisemizin ilçemizde olmasının yanı sıra sporu seven bir gençliğe sahibiz. Spor alanında çok önemli başarılara imza attık. Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman'ın bizlere çok önemli desteği vardır. Bu desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok noktasına sporcu gençlerimizin gitmesi sağlandı. Hiçbir başarı destek olmadan olmaz. Başarı elde eden sporcularımızı kutluyorum" dedi. 
  
 "Evlatlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz" 
 Gençlerin başarılarının kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Mustafa Kocaman, "Gençlerimize verilen desteklerle daha başarılı olacaklardır. Bizler geleceğimiz olan gençlerimiz için çalışıyoruz. Devletimizin ilgili kurumları ile evlatlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. 77 okulumuza 1.5 milyon TL’lik spor malzemesi ile spora teşvik ediyoruz. Kartepe, eğitim ve sporda çok ciddi mesafe kat etmiştir. Bizim çocukluğumuz da bu başarılar ve imkanlar yoktu. Evlatlarımız başarı elde ettikçe kendilerine güveni artmaktadır. İmkanlarımız doğrultusunda desteğimiz devam edecektir. Nasıl ki gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, sakınmak çok önemli ise onları faydalı ve sağlıklı aktivitelere yönlendirip desteklemek, iyiye, doğruya teşvik etmek o kadar önemlidir" ifadelerini kullandı. 
 Malzeme dağıtım törenine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, belediye başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, okul müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.  



İHA
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