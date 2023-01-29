‘’Rabbim zor zamanınızda yanınızda olsun’’

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince oluşturulan “Geniş Ailem” ekibi Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş ve üstü bireyler ile kişisel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ve yardımcı kimsesi olmayan engelli bireylere sağlık, sosyal ve resmi işlemlerinde refakat hizmeti sağlıyor. Vatandaşın ev temizliği, alışveriş, yemek, banyo ve doktor kontrolü gibi günlük işlerinde destek olunuyor. Tüm ihtiyaçları karşılanan Şehriye teyze de Büyükşehir’den duacı…

SİZLER BENİM YANIMDASINIZ

İzmit Alikâhya’da ikamet eden 70 yaşındaki Şehriye Aygün, Büyükşehir’in “Geniş Ailem” ekibinden destek alıyor. İhtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılanan Şehriye teyze, son olarak ekiplere Sekapark’ı görmek istediğini iletmiş. Bu talebi de hemen karşılanan ve Sekapark’ta güzel bir gün geçiren Şehriye Aygün, duygularını şu sözlerle anlatıyor; ‘‘Kocaeli’ye geleli 6 sene oldu. Sekapark’ı hiç görmemiştim. Gelmedim, kiminle geleyim... Beni buraya getirdiniz. Belediyemizden, devletten gelen hizmetlerden çok çok memnunum. Devletimizi, milletimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Benim evimde sıcak yemeğim var. Doktor diyorum doktora götürüyorsunuz. Allah bin kere razı olsun. Sizler benim yanımdasınız ama Rabbim de zor zamanınızda sizin yanınızda olsun.’’





ARIYORUM ANINDA GELİYORLAR

Yaşa bağlı rahatsızlıkları bulunan Şehriye teyze, ‘’Hastaneye gideceğim zaman randevu alıyorum. 2 gün önce de size haber veriyorum. Diyorum ki şu gün şu saatte doktora gideceğim. Beni götürür müsünüz, vaktiniz var mı diyorum. Tabi ki teyze diyorlar. Kaçta gideceğiz. Saati söylüyorum. Anında geliyorlar. Dakika eksilmiyor. Çok mutluyum, çok güzel’’ sözleriyle memnuniyetini ifade ediyor.





GENİŞ AİLEM PROJESİ

Geniş Ailem Projesinde; Kocaeli’de ikamet eden 65 yaş üstü veya engelli vatandaşlara hastaneye gidiş-dönüş, doktor randevusu, resmi kurumlarla olan bağlantısı, barınma ihtiyacı, ev temizliği ihtiyacı, alışveriş, ilaç, sıcak yemek, fatura ödeme, maaş çekme gibi bireylerin temel ihtiyaçları konularında destek veriliyor. Desteğe ihtiyacı olan kişileri bildirmek veya şahsen hizmetlerden yararlanmak isteyenler Büyükşehir Belediyesinin 153 çağrı merkezini arayıp başvuru yapabiliyor.





Bülten No: 161