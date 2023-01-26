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Regaib Kandili’ni tüm insanlık için bir fırsat bilmeliyiz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tüm Kocaelililerin ve İslam aleminin, 11 ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Regaib Kandilini kutladı

Regaib Kandili'ni tüm insanlık için bir fırsat bilmeliyiz

26 Ocak 2023 Perşembe 14:43

Üç ayların manevi ikliminin ve Ramazan ayının habercisi olan Regaib Kandili nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın” Yüce Allah’ın mağfiretinin, rahmetinin bol bol tecelli ettiği bu mübarek gecede dua ve istiğfarlarımızı ihmal etmeyelim. Birlik, kardeşlik, barış ve dayanışma duygularımızı hayatın ve nefsin baskılarından arındırıp, tüm insanlığa yaymak için herkese örnek olmalı, özel çaba sarf etmeliyiz” dedi.



Başkan Büyükakın mesajına şu şekilde devam etti” Bu geceyi, Peygamber Efendimiz (SAV)’in ‘Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban ayının 15’inci gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri’ şeklindeki hadis-i şerifinin de idrakiyle bol dua ve ibadet ile değerlendirmeliyiz.


İslâm Dünyası’nın birlik ve beraberliğine vesile olması temennisiyle, yapacağımız ibadet ve duaların kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, bütün hemşehrilerimin ve Müslüman âleminin Regaib Kandilini tebrik ediyorum” 


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