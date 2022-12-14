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Resmi İlan Fiyat Tarifesi yenilendi

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından teklif edilen Resmi İlan Fiyat Tarifesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı.

Resmi İlan Fiyat Tarifesi yenilendi

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:20

Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 13 Aralık 2022 tarihli ve 32042 sayılı nüshasında yayımlandı. Söz konusu tarife, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanınca onaylanan yeni Resmi İlan Fiyat Tarifesine göre resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler için KDV hariç 70 Türk Lirası olarak ücretlendirilecek. Söz konusu resmi ilan bedeli, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için ise KDV hariç 100 Türk Lirası’ndan hesaplanacak.

Karara göre, geçmiş yıllarda olduğu gibi ilan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri ve günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazetelerde 9 punto, diğer gazetelerde ise 10 punto metin harflerinin kullanılması zorunlu olacak. Resmi ilanların 5 santimetrelik kısmında, 10 punto metin harflerinin kullanımında en az 12 satır, 9 punto harflerin kullanımında ise en az 14 satır yazı bulunması gerekecek.

Resmi ilanların başlıkları, ilan metinleriyle orantılı olacak, ancak ilan metni başlık dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıkları 24 puntoyu, 100 ila 200 sütun-santim arasındakiler 20 puntoyu, 50 ila 100 sütun-santim arasındakiler 16 puntoyu, 50 sütun-santimin altındakilerin ise 14 puntoyu geçemeyecek.

Ayrıca günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için tek sütun genişliği 32 milimetre, diğer gazetelerde ise 37 milimetre kabul edilecek. Diğer taraftan bir sütunu geçen resmi ilanlarda sütun aralarındaki boşluklar, 3 milimetre üzerinden hesaplanmaya devam edilecek. İlan başlığı ile ilan metni arası 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığı 0,5 milimetre, metin ile çerçeve arasındaki boşluklar da 3 milimetre olacak. Kelimeler arasında bir karakter boşluğu bırakılacak.

Daha büyük puntolu harflerle ya da daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan ilanlar için, bu açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplama uygulaması sürdürülecek.

Böylece 2023 yılı için Resmi İlan Fiyat Tarifesinde, günlük fiili satış ortalaması 50 bin adedin altındaki gazeteler için yüzde 100 diğer gazeteler için ise yüzde 58,73 artış sağlanmış oldu.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Resmi İlan Fiyat Tarifesinin kabulüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Süreç boyunca desteğini yakından hissettiğimiz İletişim Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Tarifedeki bu rekor artış, iddia edilenlerin aksine gazetelerimizin daima yanında olduğumuzun, yaşatmak için verdiğimiz mücadelenin en somut örneğidir. Hepimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


Gazete Sayısı

Günlük Fiili Satış Ortalaması

Mevcut Tarife Sütun/Cm. (TL)

Yeni Tarife Sütun/Cm. (TL)

Artış Oranı %

933

50.000 altı

35

70

100

20

50.000 ve üzeri

63

100

58,73

953

 

 

 

 

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