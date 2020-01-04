Salim Dervişoğlu D-100'e alternatif olacak

36 milyon TL’ye mal olan ve genişletilerek duble yol haline getirilen İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi, gerçekleştirilen tanıtım programı ile hizmete açıldı

Araç trafiğini rahatlatacak ve vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak projeleri bir bir hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, genişleterek 2x2 duble yol haline getirdiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesini açıyor. D-100 Karayoluna alternatif olarak kullanılacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi, toplamda KDV dahil 36 milyon TL’ye mal oldu. Projenin tanıtım programı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın katılımı ile Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan, İzmit Sebze ve Meyve Hali’nde gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Yoğun katılımın gerçekleştiği İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi Tanıtım Programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcıları Doğan Erol, Hasan Aydınlık, Mustafa Altay, Gökmen Mengüç, protokol ve vatandaşlar katıldı.

“KARARLARIMIZI ULAŞIM MASTER PLANIYLA OLUŞTURUYORUZ”

Tanıtım programında konuşan Başkan Tahir Büyükakın, “Bu tür projelerle bir araya gelmek yapılan işlerle anılmak bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Büyükşehir Belediyemizin yapmakta olduğu bütün projeler, bizim daha evvel yapmış olduğumuz ulaşım master planı çıktıları doğrultularında yapılıyor. Bundan 6 yıl kadar önce ulaşım master planımızı yaptık. Plan gereği kroki çıkardık. Bu krokide şehrin tamamına bakarsınız ve insanlar nereden nereye yolculuklar yapıyor; bunları çıkartıyoruz. Nüfus artışına, gelir artışına ve araba sayısına bakıyoruz. Bunlara göre de adım adım projeleri hayata geçiriyoruz. Öyle bir gün uyanıp ya da bir yere gidip şuraya bir yol yapalım denmez. Bizim bütün kararlarımızı ulaşım master planıyla oluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“İKİ TANE ANA ÇÖZÜMÜMÜZ VAR”

“Ulaşım master planımıza göre bugün 2 milyon olan toplam yolculuk 2035 yılına gelindiğinde 8 milyona çıkacak” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “D-100’ü D-130’u ana yolları bir düşünün bu yollardaki araçların 4 kat artması halinde biz nasıl yolculuk yapabiliriz? İki tane ana çözümümüz var. Bunlardan bir tanesi by-pass yolları yapmak ki bugün tanıtımını yapmış olduğumuz Salim Dervişoğlu Caddesi de bu çalışmalardan bir tanesidir. Burası gibi birçok çalışmamız var. İkinci çözümümüz ise toplu taşımanın toplam yolculuk içindeki payını artırmaktır. Yani vatandaşlarımızı toplu taşımayı teşvik etmeliyiz” diye konuştu.







“YOLUMUZU DUBLE YOL HALİNE GETİRDİK”

Konuşmasının sonunda Başkan Tahir Büyükakın şunları söyledi; “Burada Hal var. Bu Hal’in çıkışı Kullar’a giden yol üzerinde ve orada da büyük bir sıkışıklığa sebep oluyordu Artık çıkışı Salim Dervişoğlu Caddesi’nden verdiğimizde Hal’in Kullar yolu üzerinde yaratmış olduğu trafikte ortadan kalkmış olacak. Yolumuzu duble yol haline getirdik. İnşallah hem Kartepe ile Başiskele’deki vatandaşlarımız hem de Hal’deki esnafımız hayırlı günlerde kullanılır yolumuzu. Bu vesile ile geçmiş dönemlerde bu projelere katkısı olan değerli eski Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve o dönemde katkısı olan bürokrat arkadaşlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum.”







ŞEKER, “GERÇEKTEN İZMİT’E YAKIŞIR BİR YER”

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker de tanıtım programında kısa bir konuşma yaparak, “Derince’den başlayıp D-100 Karayoluna paralel olarak Kartepe Köseköy’e kadar devam eden gerçekten önemli bir ulaşım yolu yaptılar. Bu kısmın özellikle bölünmüş olarak yapılması gerçekten İzmit’e yakışır bir yer. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖZLÜ, “KARTEPE’YE GİDİLECEK ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF YOL”

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ise, “D-100’ün trafiğinden ayrılıp Başiskele’den Kartepe’ye gidilecek önemli bir alternatifi şehrimize kazandıran aynı zamanda Başiskele’nin Alsancak Caddesi Kullar yolu üzerindeki Hal çıkışında oluşan trafiği de düzelten Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

KOCAMAN, “İZMİT’E KESİNTİSİZ VE RAHAT ULAŞIM İMKÂNI”

Programda konuşan bir diğer isim ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman oldu ve şunları dile getirdi; “Salim Dervişoğlu Caddesi aslında en çok Kartepemize hizmet edecek. Nüfus yoğunluğumuzu oluşturan Keseköy, Arslanbey, Ataşehir gibi hemşehrilerimizin yoğunlukla yaşadığı bölgemiz artık İzmit’e kesintisiz ve rahat ulaşım imkânı bulacak. Bu hizmeti ilçemize ve ilimize kazandıran kıymetli büyükşehir Belediye Başkanım Tahir Büyükakın’a sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Büyükşehir Belediyesi D-100 karayolunda yaşanan trafik sıkışıklığının azalması amacı ile önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar Salim Dervişoğlu Caddesinin Hasan Gemici Spor Salonu ile Kartepe ilçesi Çuhane Caddesi arasında kalan 5 kilometrelik kısmında gerçekleştirildi. Yol yapılan kamulaştırma ve diğer genişletme çalışmaları ile 2x2 duble yol haline getirildi.

37 BİN 500 TON ASFALT SERİLDİ

Çalışmalar kapsamında 100 bin metreküp kazı, 170 bin metreküp dolgu, 12 bin metreküp Taş Duvar, bin 100 ton demir, 3 bin 500 metreküp Beton, bin metre Fore Kazık, 5 bin 600 metre Jet Groud, 55 bin ton PMT malzeme serimi, 37 bin 500 ton asfalt serimi, 11 bin metre bordür, 10 bin 100 metre refüj bordürü, 11 bin 200 metrekare parke kaldırım, 6 bin 500 metrekare beton kaldırım, 5 bin 500 metre yağmursuyu hattı ve bin metre beton trapez kanalı imalatları gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki yol yapım çalışmalarında Trafik İşaretlemeleri, Aydınlatma imalatları, yol genelinde peyzaj düzenlemeleri ve yol boyu galvanizli yaya korkuluk imalatları yapıldı.

İKİ KÖPRÜ YENİDEN İNŞA EDİLDİ

Çalışmaları dahilinde yol üzerindeki iki köprü yeniden yapıldı. Bir köprüde genişletme çalışması yapılırken 7 adet betonarme menfez inşası gerçekleştirildi. Ayrıca proje kapsamında üç adet sinyalize kavşak ve bir adet dönel kavşak inşa edildi.

36 MİLYONLUK PROJE D-100’ÜN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

D-100 karayolunun İzmit ilçe merkezindeki kısımda özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan trafik yoğunluğunun azalması için ilçe merkezindeki alternatif güzergahlar büyük önem kazanıyor. KDV dâhil 36 milyon TL’ye mal olan yeni Salim Dervişoğlu Caddesi ile D-100 karayolundaki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.