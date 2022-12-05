Şanbaz Yıldız’dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü, dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk siyasetinde kadının yerine dikkat çekti. Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kadınların siyasetteki var olma mücadelesinde bugünün öncüsü olduğunu söyledi.





5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin 88. yıldönümü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız, uygarlık yolunda atılan bu önemli adımı değerlendirerek duygularını paylaştı. Yıldız, yayımladığı mesajda şunları söyledi: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve gazi meclisimizin Türk kadınına verdiği değeri bugün kutluyoruz. 5 Aralık 1934 tarihinde Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi, ülkemizin cinsiyet eşitliğine yönelik attığı en önemli adımdır.





“BUGÜNÜN ÖNCÜSÜ GENEL BAŞKANIMIZ MERAL AKŞENER”





Türk kadını, hayatın her alanında var olmuş ve kendini dünyaya kanıtlamıştır. Geçmişten günümüze bu miras, güçlenerek büyümüştür. Kadının siyasette ve ülke yönetiminde söz sahibi olması mücadelesi İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener’in bugünkü eylemleriyle büyük anlam kazanmıştır. Genel başkanımız, teşkilatlarda kadınların aktif rol alması için büyük bir mücadele başlatmış ve partimiz, Türk kadınının neler başarabileceğini en net şekilde ortaya koymuştur. Genel Başkanımız Meral Akşener, Türk siyasetinde öncü bir rol oynamaktadır.





“BÜYÜK ONUR DUYUYORUZ”





Bizler, İYİ’ler hareketi olarak ülkemizin daha uygar, daha modern, daha ileri olma iddiasın kadınlarla birlikte yol yürümekten büyük onur duyuyoruz. Bugün vesilesiyle dünyada kadınlara seçme ve seçilme hakkını kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bıraktıkları mirası tüm samimiyetimizle koruyacağımızı ilan ediyor; Dünya Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.”