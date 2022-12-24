SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİNİ 108. YIL DÖNÜMÜNDE RAHMETLE ANIYORUZ



Gebze gazetesi

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be

www.gazetegebze.com.tr

ile

www.gebzegazete.com

da belgeselcininwww.gebzegazete.comn de yayınlanan makalelerimiz





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/sarikamis-sehitlerinini-108-yil-donumunde-rahmetle-aniyoruz.html





KAFKAS CEPHESİ VE SARIKAMIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ 20 YIL ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ ARAŞTIRMA VE BELGESEL ÇEKİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR BUGÜNE KADAR ÇEKTİĞİMİZ BELGESELLER BİR ÇOK TV KANALINDA YAYINLANIYOR.

Sarıkamış da Çektiğimiz bazı Belgesellerimiz



http://www.iktav.com/…/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgesel…/





https://m.youtube.com/watch?v=k6cDpkn7_Vs





https://m.youtube.com/watch?v=DvzXV6rXQU8





https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8





https://m.youtube.com/watch?v=qxBhfgnsI20



Sarıkamış dan Sibirya Esir kamplarına gidip şehit olan Mehmetçikleri belgeselini çektik



https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso



TRT’de danışmanlığını yaptığım Kafkas Cephesi beyaz savaş belgeseli halen TRT’de yayınlanıyor.



http://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/



SARIKAMIŞ HAREKATININ YILDÖNÜMÜ DOLAYISI PROF DR BİNGÜR SÖNMEZ HOCA YA GÖNDERDİĞİ HEDİYE KİTAP İÇİN TEŞEKKÜRLER



http://www.gebzegazetesi.com/genel/unlu-kalp-cerrahinin-sarikamis-kafkas-cephesi-kitabi-yayinlandi-h47544.html



20 yıldan beri kendisini Sarıkamış şehitleri’nin duyurulmasına adaya ve Sarıkamış’ın tarihi milli parka ilan edilmesinde büyük katkısı olan Bingür bey ile Sarıkamış da 20 yıl önce çektiğimiz belgesel halen tv kanallarında halen yayınlanıyor.



https://fb.watch/gMcFACfAdJ/



20 yıl önce Sarıkamış Allahüekber ve soğanlı Dağlarında birlikte belgesel çektiğimiz Bingür hoca İle son olarak 7 Kasım da Karadeniz Ereğli’de birlikte olmuş Bingür beye Sakarya Meydan savaşı İle ilgili kitabımızı hediye etmiştim.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2431134297041163&id=100004338481610&mibextid=ziJpKh



SARIKAMIŞ BÖLGESİNNDE YAPTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ARAŞTIRMA YAZIMIZ



http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=34749



SARIKAMIŞ’TAN SİBİRYA’YA TARİHİN CANLI ŞAHİTLERİ VE ŞEHİTLERE VEFASIZLIK

Bu vatan, toprağın kara bağrında,Sıradağlar gibi duranlarındır,Bir tarih boyunca onun uğrunda, Kendini tarihe verenlerindir.22 Aralık, 5 Ocak tarihleri arası Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümü. 106 yıl önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı’nda, Giresun Gümüşhane Harşit Savunması’nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi’nde yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu, yollarda öldü, askerlerimiz esir oldular. Sarıkamış harekatının yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bu güzel vatanı canları ve kanları ile bizlere emanet eden şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. Acı ama gerçek, onlara tam olarak vefa borcumuzu ödemedik. Sarıkamış'ta mezarsız ve kefensiz yatan şehitlik bölgeleri, birer kutsal yer olması gerekirken kayak merkezi ve eğlence yerleri oldu. Şehitlere saygısızlık ve vefasızlık yapılıyor.

Gazeteci ve belgeselci olarak yurt içi ve yurt dışında, yıllardan beri şehitlerimizin izini sürüyor, belgeseller çekiyorum.Sarıkamış benim gönül yaramdır... Anamın babası, Mustafa Dedem Sarıkamış'ta esir olmuştur.

Tarihin canlı şahitleri, şehit evladı olan rahmetli Babam Mustafa ve Halam Fadime'nin babaları Dedem İbrahim'in Birinci Cihan Harbinde, Şebinkarahisar’ı Ermeni işgalinden kurtarırken nasıl şehit olduğu ve rahmetli AnamEmine'nin Babası Mustafa Dedemin Kafkas Cephesi Sarıkamış Harekatı ve Kop Savunması'nda Ruslara esir düşüp, yıllarca Sibirya kamplarında kaldığı ile ilgili dinlediklerim beni çok etkilemişti.

Tarihin canlı şahitleri yaşlılarımız, ebediyete gidiyor. Dünyaya karşı savaşan korona vebası, onlarıda aramızdan alıyor. O yaşlı insanlarımıza hak ettiği değeri, devlet ve millet olarak tam veremedik, onların kıymetlerini bilemedik.Bu gün bile, korona vebası yüzünden evde hapis hayatı çeken yaşlılara huzur evi yaptırmak için belediyelerimiz, aylardan beri Gebze'de bir yer bulamadı.Acı ama gerçek, Galericiler Sitesi yapmak için belediyelerimiz yer buldu ama huzur evi yapmak için halen bir yer bulunamadı. Yazık, çok yazık...

Tarihimizin canlı şahitlerine önem vermeli, onların anlattıklarını kayıt altına almalıyız. Onların hayatlarının son döneminde, insan onuruna yakışır hayat sürmeleri için hizmet üretmeliyiz.

SARIKAMIŞ’TAN SİBİRYA’YA

Tarihin canlı şahidi birçok yaşlı insanımız ebediyete intikal etmeye, hakka yürümeye devam ediyor. Onlardan biriside Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesi Sarıkamış ve Kop Dağı Savunması’na katılan ve Ruslara esir düşerek Sibirya’da 12 seneye yakın esir kalan annemin babası, Dedem Şerefoğlu Mustafa Şagar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na verdiği çok önemli bilgiler. Ulusal basında geniş yer almıştı.



https://www.milliyet.com.tr/yerel-haberler/kocaeli/ozel-haber-sarikamis-ta-esir-dusen-askerin-kizi-yun-corap-orup-bagis-yapiyor-11148825Geçtiğimiz

yıl ebediyete intikal eden anamdan tarihe ışık tutan bilgiler aldım, belgesel çektim. Keşke tarihe canlı şahitlik yapan birçok insanımızla, yaşlı çınarlarımızla söyleşiler yapılıp anlattıkları kayıt altına alınsaydı. Onlara önem vermedik. Birinci kuşak gaziler vefat etti. İkinci kuşakta gidiyor. Tarihe ışık tutan yaşlı insanlarımızın kıymetini bilelim. Onlarla belgesel çekelim, kitaplar, romanlar yazalım.

Annemden dinlediklerim, Sibirya’ya ilgi duymama vesile oldu. Sibirya ile ilgili bir çok belgesel çektim, esir kamplarını araştırdım. O belgesellerimizden sadece bir kaçı;

Sibirya'da şehit mezarları



https://m.youtube.com/watch?v=n-DQzEXfIso



Sibirya'nın Başkenti

