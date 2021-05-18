Şayir’den mecliste iki müjde

Dilovası Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

8 Gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısı öncesi gündemi değerlendiren Başkan Şayir, İsrail’in Filistinliler’e yaşattığı zulmü lanetleyerek kısa sürede bu terörün son bulmasını diledi.

ŞAYİR’DEN İKİ MÜJDE

Mecliste iki müjde veren Başkan Şayir, Dilovası Şehit Nihat Karataş Stadı’nda başlaması gereken tadilat çalışmaları için ihalenin 1 Haziran sonrası yapılacağını ayrıca yine Haziran ayı içerisinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan eğitim sıkıntısının giderilmesi için eksik olan okulun yapımı içinde ihalenin gerçekleşeceğini müjdeledi.

HALKIMIZIN YANINDA OLDUK

Başkan Şayir, “Son bir yıldır ülkemizi ve ilçemizi de etkisi altına alan pandemiden dolayı vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için elimizden geldiğince ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösterdik.”dedi.

ŞAYİR’E BELDE LİMAN YETKİSİ

Başkan Şayir’in konuşmasından sonra bir önceki meclis tutanağı oylanarak, ardından gündem maddelerine geçildi. 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi ve Palgaz’la yapılan görüşmeler konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul edilirken, 3, 4 ve 5’inci maddesinde yapılan plan tadilatları oy birliği ile kabul edildi. Bir diğer maddede yer alan TEİAŞ’ın köylerden geçen enerji hatlarının planlara işlenmesi için meclis kararının alınması meclis üyelerinin oyları ile kabul edilirken, gündemin diğer maddesi olan Belde Liman İşletmeleri A.Ş.’nin yapacağı toplantılar ve alınacak kararlar konusunda belediye başkanına yetki verilmesi maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.









