SEDAŞ Belediye Başkanları ile bir araya geldi

SEDAŞ Üst Yönetimi ve Bölge Müdürleri; Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya’nın, Belediye Başkanlarıyla bir araya gelerek bölgelerde gerçekleştirilmekte olan projeler hakkında bilgi verdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Üst Yönetimi ve Bölge Müdürleri, faaliyet bölgesindeki il ve ilçe Belediye Başkanlarıyla bir araya geldi. 14 Temmuz’da Sakarya, 13 Ağustos’ta Düzce, 8 Eylül’de Bolu, 8 Ekim’de Gebze ve 12 Kasım’da Kocaeli Belediye Başkanlarıyla düzenlenen toplantılar dijital platform üzerinden gerçekleştirildi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz ve SEDAŞ Direktörlerinin katılım sağladığı iletişim toplantılarında, SEDAŞ bölge müdürleri hazırladıkları sunumlar ile 5 bölgenin tamamında devam eden ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçirilmesi planlanan altyapı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini anlattı.

Belediye Başkanları gerçekleştirilen toplantılar dolayısıyla SEDAŞ yöneticilerine teşekkür ederek yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

‘’Yerel yönetimlerle iyi iletişim içerisinde olmayı önemsiyoruz”

Toplantıların açılış konuşmasını yapan Odyakmaz; “Yerel yönetimlerle bir araya gelmek, bu buluşmaları periyodik hale getirmek iletişimi canlı tutmak birincil önceliğimiz. Bu toplantılarla ilin ilçelerin sorunlarını dinliyoruz. Bölgesel yöneticilerimizin iletişimini güçlendiriyoruz. Altyapı, bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerimiz noktasında karşılıklı destek ve yardımlaşmayı sağlayarak, yerel yönetimlerle koordinasyon halinde hareket ediyoruz. Bölgelerimizin elektrifikasyon altyapısı açısından daha iyi hale getirilmesi için hep birlikte çalışıyoruz” dedi.