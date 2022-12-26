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SEDAŞ’a “Başarsoft Teknoloji Günü’nde” teşekkür plaketi

Ankara’da düzenlenen Geleneksel Başarsoft Teknoloji Günü organizasyonunda, sektörün öncü uygulamalarını hayata geçiren SEDAŞ’a teşekkür plaketi verildi.

SEDAŞ'a 'Başarsoft Teknoloji Günü'nde” teşekkür plaketi

26 Aralık 2022 Pazartesi 16:20

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’yi içine alan 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesinde daha hızlı ve verimli hizmet çalışmalarını sürdüren SEDAŞ, elektrik altyapısındaki birçok kapsamlı uygulamaya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerinden veri sağlıyor. CBS ile yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemler yürütülüyor. 

Başarsoft tarafından geliştirilen elektrik dağıtım şebekelerinin, çevrimiçi olarak kural bazlı yönetilebildiği ve elektrik nesnelerini harita üzerinden kontrol edebilen, elektriksel sorgular yapabilen “EdaBİS” programını, 2012 yılından beri kullanan SEDAŞ’a, Başarsoft’un Geleneksel 15’inci “Teknoloji Günü” etkinliğinde teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi SEDAŞ adına toplantıya katılan SEDAŞ Şebeke Yönetim Müdürü İbrahim Bakkaloğlu aldı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), alanında son gelişmelerin aktarıldığı, güncel teknolojiler ve çözümlerin paylaşıldığı toplantıya, kamu kurumları, özel sektör çalışanları ve üniversitelerden akademisyenler katıldı. Sunumlarda akıllı haritalar, navigasyon, altyapı yönetimi, akıllı şehirler ve coğrafi iş zekâsı konularında örnek uygulama ve çözümler katılımcılarla paylaşıldı. 

SEDAŞ 10 yıldır çözüm ortağı olan Başarsoft’un süreçlerine verdiği destekten dolayı organizasyon komitesine teşekkür etti.

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