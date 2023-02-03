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ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DOPDOLU PROGRAM

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Körfez İlçe Temsilciliği’nin organize ettiği ‘Şehitler Gecesi’ programı 18 Şubat Cumartesi akşam saat 20.30’da Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DOPDOLU PROGRAM

03 Şubat 2023 Cuma 15:48


‘Şehadet bir çağrıdır, nesillere çağlara’ temasının ön plana çıkarılacağı etkinlikte, İlahiyatçı-Yazar Muzaffer AKTÜRK konuşmacı olarak katılacak. Programda ayrıca; Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, AGD Ortaokul Komisyonundan Büyük Yaşayanlar gösterisi, şiir ve dualar yer alacak.

MANEVİ İKLİM

Etkinliğe tüm Körfez halkını beklediklerini ifade eden AGD Körfez İlçe Temsilcisi Arkın Cenğiz, Körfez’in milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkan bir kent olduğunu belirtti. Cenğiz, “Halkımızı 18 Şubat cumartesi akşamı bu manevi iklime bekliyoruz. Birbirinden güzel etkinliğimizde Körfez halkı bizleri yalnız bırakmayacaktır” dedi.

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