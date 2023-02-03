ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DOPDOLU PROGRAM



‘Şehadet bir çağrıdır, nesillere çağlara’ temasının ön plana çıkarılacağı etkinlikte, İlahiyatçı-Yazar Muzaffer AKTÜRK konuşmacı olarak katılacak. Programda ayrıca; Kur’an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterisi, AGD Ortaokul Komisyonundan Büyük Yaşayanlar gösterisi, şiir ve dualar yer alacak.



MANEVİ İKLİM



Etkinliğe tüm Körfez halkını beklediklerini ifade eden AGD Körfez İlçe Temsilcisi Arkın Cenğiz, Körfez’in milli ve manevi değerlere her zaman sahip çıkan bir kent olduğunu belirtti. Cenğiz, “Halkımızı 18 Şubat cumartesi akşamı bu manevi iklime bekliyoruz. Birbirinden güzel etkinliğimizde Körfez halkı bizleri yalnız bırakmayacaktır” dedi.





