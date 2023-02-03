SHERATON ISTANBUL LEVENT’TE AŞK TADINDA EN MUTLU SEVGİLİLER GÜNÜ

İstanbul’un merkezinde, hayatın kalbinin attığı Levent’te yer alan şehrin buluşma noktası 5 yıldızlı Sheraton Istanbul Levent aşkı kutlayan herkese en mutlu sevgililer gününü yaşatmak için tüm duyulara hitap eden keyifli alternatifler hazırladı. 14 Şubat Sevgililer Günü Çikolata Atölyesi, nefes kesen İstanbul manzarası ve canlı müzik eşliğinde romantik bir akşam yemeği, Shine Spa’da çiftlere özel masaj seçenekleri Sheraton Istanbul Levent’te sunulan kutlama alternatifleri arasında…

Sheraton Istanbul Levent İstanbul’un her yerinden kolaylıkla ulaşılabilen avantajlı konumu, ev konforunu yansıtan modern ambiyansı ve sunduğu 5 yıldızlı hizmetleriyle 14 Şubat Sevgililer Günü’nde çiftleri ve tüm konuklarını aşk tadında bir kutlama ile buluşturmaya hazırlanıyor. Büyüleyici bir manzaraya karşı baş başa aşk melodileri eşliğinde yenen romantik bir yemek, aşk ile aşk tadında çikolatalar yapmak için eğlenceli çikolata atölyesi, Shine Spa’da gerginlik ve stresten arındırarak aşka yer açan son derece rahatlatıcı Shine Spa İmza Çift Masajı 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Sheraton Istanbul Levent’te sunulan kutlama seçeneklerinden bazıları. Ayrıca, İmza Çift Masajı Shine Spa’da Şubat ayı boyunca %20 indirim ile sunuyor.

Sheraton Istanbul Levent Sevgililer Günü’nü baş başa romantik bir akşam yemeği ile kutlamak isteyen çiftler için nefes kesen İstanbul manzarası ve canlı müzik eşliğinde aşka layık 5 aşamalı çok özel bir menü sunmaya hazırlanıyor. Aşk kadar zarif bu yemekte ilk olarak somon balığı ve karides ikram edilecek. Ardından çiftlere ara sıcak olarak mantarlı risotto keki ve lezzet tazeleyici olarak da hibiscus bal ve narlı granita sunulacak. Ana yemekte aşkın lezzete bürünmüş hali, mum ateşinde pişirilen dana fileto servis edilecek. Son olarak, aşkı sembolize eden kırmızı kadife kek, mutluluk veren çilekli bavaroise, prenses kreması ve bal badem dondurma ile bu çok özel yemeğin tadı damaklara ve hafızalara kazınacak. Limitsiz yerli içeceğin dahil edildiği akşam yemeğinin kişi başı fiyatı 1,490 TL olarak belirlendi. 14 Şubat Salı akşamı saat 19:00’da Sheraton Istanbul Levent’in 20. katında başlayacak Sevgililer Günü yemeğine Derya Dilekçi ve Grup Boğaziçi aşk şarkılarıyla eşlik edecekler.

Sevgilier Günü’nü aşk ile eğlenceli ve aşk tadında kutlamak isteyenler için Sheraton Istanbul Levent çiftlere özel bir Çikolata Atölyesi hazırladı. Atölye 14 Şubat Salı akşamı saat 19:00’da köpüklü hoş geldiniz içeceği ikramı ile başlayacak. Atölye süresince katılımcılara mini sandviç ve mini pizzaların da dahil olduğu zengin bir atıştırmalık büfesi sunulacak. Belçika’dan Callebaut markalı kuvertürlerle aşk tadında çok özel çikolatalar yapacak çiftler birlikte hazırladıkları bu şahane çikolatalara ek olarak atölye sonunda kişi başı 1’er kilo el yapımı çikolata ve bu günün anısına farklı hediyelerle ile uğurlanacaklar. Her bir istasyonun iki kişi için hazırlandığı atölyeye katılım ücreti kişi başı 750 TL.

Sheraton Istanbul Levent’te mutlulukla anacağınız aşk tadında bir Sevgililer Günü için mutlaka rezervasyon yaptırmanızı öneriyoruz. Sınırlı sayıda çiftin ağırlanabileceği etkinlikler, masajlar ve konaklama paketleri ile ilgili detaylı bilgi ve rezervasyon için Sheraton Istanbul Levent’e +90 212 319 2929 numaralı telefondan ya da

@SheratonIstanbulLevent sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.