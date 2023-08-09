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Sporseverlerin Gözde Mekanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapımını gerçekleştirdiği Yuvacık Fatih Vadisi'nin tamamlandığında şehir sakinlerinin favori mekanlarından biri olması bekleniyor. Bu proje, hem sporseverlere hem de ailelere hitap eden birçok aktivite alanı sunacak.

Sporseverlerin Gözde Mekanı

09 Ağustos 2023 Çarşamba 13:08

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını gerçekleştirdiği Yuvacık Fatih Vadisi’nin yapımı devam ediyor. Ekipler, 31 dönümlük geniş alanda hızla çalışarak projenin kısa sürede tamamlanmasını sağlıyor. Sporseverler için tasarlanan Fatih Vadisi, 31 bin metrekarelik geniş bir alanda inşa ediliyor. Projenin içeriğinde sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 spor alanı ve futbol sahası gibi aktivite alanları yer alacak, böylece spor yapmak isteyenler için ideal bir mekan olacak. 
   
 "Çocuklar keyifli vakit geçirecek" 
 Aileler ve çocuklar için de düşünülen vadide çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanı gibi etkinlikler sunulacak. Bu sayede aileler, çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortama sahip olacaklar. Proje içerisinde yer alacak meyve bahçesi ve yürüyüş yolu, doğa ile iç içe vakit geçirmeyi sevenler için huzurlu bir atmosfer sunacak. Ayrıca, vatandaşların rahatlıkla araçlarını park edebilmeleri için geniş otopark alanları da projenin bir parçası olarak düşünüldü. Toplamda 300 metrekarelik bir meydanın da yer alacağı Fatih Vadisi projesi, beş adet geçiş köprüsü ile ziyaretçilere kolaylık sağlayacak. 


İHA
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