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Tarihçi İlber Ortaylı Leyla Hanım’ın galasına geliyor

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filmi galasına tarihçi İlber Ortaylı geliyor.

Tarihçi İlber Ortaylı Leyla Hanım'ın galasına geliyor

05 Şubat 2023 Pazar 12:02

  Halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek gala gecesine katılacak ünlüler netleşmeye başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet siyaset ve sanat camiasından önemli isimlerle bir araya gelerek galaya davette bulunuyor. Programa İzmitlilerin yanı sıra sanat, spor ve siyaset camiasından çok sayıda davetlinin katılması beklenirken programa ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ve gazeteci Deniz Zeyrek’in katılacağı netleşti. Gelecek nesillere Leyla Atakan ve yol arkadaşlarını anlatmak adına beyaz perdeye aktarılan belgesel filminin galası için geri sayım sürüyor.  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen ve Leyla Atakan’ın hayatını anlatan ‘Leyla Hanım’ belgesel filminin galası 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
 


İHA
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