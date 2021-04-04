Türk Kızılay Darıca Şubesi’nden 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Türk Kızılay'ı Darıca Şubesi ve Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu ve Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfları ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türk Kızılay'ı Darıca Şubesi tarafından, ‘’2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’’ nedeniyle Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu ve Ortaokulu’nda Özel Eğitim Sınıfları ile düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar Kızılay Darıca Şubesi Yönetimi ve Gönüllüleri ile resim ve el baskısı etkinlikleri yaparak güzel bir gün geçirdiler.

Kızılay Darıca Şubesinden yapılan açıklamada; ‘’Yalnızca 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde değil, her zaman Otizmli çocukların ve bireylerin farkında ve yanındayız. Toplumumuzu da bu konuda farkındalığa davet ediyor, gerekli duyarlılığın yaşamın her alanında gösterilmesini temenni ediyoruz.’’









