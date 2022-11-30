Yangında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmit ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Hacıhızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokağı'ndaki bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek yangını söndürmek için çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, içeride bir kedinin mahsur kaldığını öğrendi.

Yangına müdahale eden ekipler, kediyi dumanların arasından kurtardı.

Dışarı çıkarılarak oksijen tüpüyle ilk müdahalesi yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

İtfaiye personelince söndürülen yangın hasara yol açtı.

AA