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Yoğun kar yağışından ötürü onlarca araç, yüzlerce kişi mahsur kaldı

Günübirlik tatil merkezinde kar aniden bastırınca olanlar oldu, saatlerce beklemek zorunda kaldılar

Yoğun kar yağışından ötürü onlarca araç, yüzlerce kişi mahsur kaldı

06 Şubat 2023 Pazartesi 11:23


  - Mahsur kalan vatandaşların yardımına belediye ekipleri koştu 
 
 Kocaeli'nin önemli günübirlik tatil bölgelerinden Eriklitepe'de bir anda bastıran kar yağışı onlarca aracın yolda kalmasına sebep oldu. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken yardımlarına Kocaeli Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekipleri koştu.   
  Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı günübirlik tatil bölgesi olan Eriklitepe’de hareketli bir gün geride kaldı. Karla kaplanan Eriklitepe Tabiat Parkı’na hafta sonunu kar keyfiyle geçirmek isteyen yüzlerce vatandaş akın etti. Fakat kar yağışı aniden şiddetli şekilde bastırınca vatandaşlar kötü sürprizle karşılaştı. Onlarca araç, yüzlerce insan kar yağışından dolayı mahsur kaldı. Bazı araçların aküsü bazı araçların ise yakıtı bitti. Panik yaşayan ve araçlarını çıkarmakta güçlük çeken vatandaşların imdadına ise Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Mağduriyetin giderilmesi için aksiyon alan Gölcük Belediyesi 20 araç ve çok sayıda personel ile yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. AFAD ekipleri de bölgeye geldi. Yolun açılması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalardan bir diğeri ise yoğunluğun iyice artmaması ve araçların rahatça inebilmesi için jandarma ekiplerinin yolun belli bir noktasında görev alması oldu. Jandarma ekipleri, yoğunluk azalıp yol normale dönünceye kadar araçların yukarı çıkmasına izin vermedi. Alınan önlemler ve yapılan yardımların ardından araçlar sağlıklı bir şekilde Eriklitepe’den ayrılınca yol yeniden normale döndü. Aküsü biten, yakıtı biten yahut başka bir arıza yaşayan araçlar da çekici yardımıyla bölgeden alındı. Öte yandan, yukarıya çıkamayan bazı vatandaşlar da yol kenarında ateş yakıp mangal yaparak karın tadını çıkardı. 
 
  “Çıkışa izin verilmiyor, o yüzden beklemek durumunda kaldık” 
  Arkadaşlarıyla birlikte Eriklitepe’ye çıkmaya niyetlenen fakat yasaktan dolayı çıkamayan Gökdeniz Çalış, “Beş arkadaş, Eriklitepe’ye çıkmaya niyetlenmiştik. Fakat yol çalışmaları, kazalar derken yukarının bayağı kalabalık olduğunu takip etmiştik. Çıkmaya niyetlenirken güvenlik maksadıyla jandarma bizi durdurdu. Yukarıya çıkışa izin verilmiyor. Biz de o yüzden kenarda beklemek durumunda kaldık” dedi. 
 
  “5-6 saattir yollardayız” 
  Eğlenmek için Eriklitepe’ye çıktıklarını fakat hem yoğunluktan hem de akülerinin bitmesinden dolayı saatlerce mahsur kaldıklarını belirten Murat Özkeskin, “Arkadaşlarımla eğlenmeye geldik. Çok da kar yoktu fakat geldikten sonra acayip bastırdı. Mahsur kaldık, çıkamadık. Arabalar da bir hayli kalabalıktı. Hala eve varmış değiliz. Yaklaşık 5-6 saattir yollardayız, hatta belki daha da fazla. İnme sürecimizde AFAD sağ olsun çok yardımcı oldu. Şimdi arkadaşımızın babasının aracıyla evimize geri döneceğiz inşallah. Arkadaşımın aracıyla gelmiştik, arabanın aküsü bitti. Akü bitince biz zaten yolda kalmıştık. Üstüne bir de arabalar ilerleyemeyince sıcak bir yerde oturup bekledik. Belediye ekipleri sağ olsunlar çorba dağıttılar” diye konuştu. 
 


İHA
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