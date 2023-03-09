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3 belediye afet bölgesine konteyner kent kuruyor

Darıca Belediyesi, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a Dilovası ve Körfez Belediyesi ile ortaklaşa konteyner kent kuruyor.

3 belediye afet bölgesine konteyner kent kuruyor

09 Mart 2023 Perşembe 13:54

  Belediyelerin ortaklaşa kuracağı kent 150 konteynerden oluşacak. Aynı zamanda bölgede, 30 konteynerden oluşacak çarşı da kuruluyor. Alanda incelemelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayatın normalleşmesi için ne gerekiyorsa yapmak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Kurulacak konteyner kent ve konteyner çarşı mahallesine Kocaeli adının verileceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca, Körfez ve Dilovası Belediyesi iş birliğinde Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde konteyner kent kurulması için çalışmalarımız başladı. Altyapısı ve üstyapısı ile birlikte en kısa sürede inşa edeceğiz. Bölgede 150 konteynerden oluşan konteyner kent ve 30 konteynerden oluşan çarşıyı Sayın Bakanımızın ve Sayın Valimizin talimatıyla kuruyoruz. Kocaeli Konteyner Kent’inde kardeşlerimizin barınma ihtiyacını karşılayacağız. Depremzede aileler, kalıcı konutlar yapılana kadar burada barınacaklar. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yaraları birlikte sarmak için çalışmaya ve hayatı normale döndürmek için hep birlikte çalışacağız" dedi. 
 



İHA
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