ABDURRAHMAN ASLANTAŞ’IN 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kurum ve kuruluşlarımızın, milletimizin, güvenlik güçlerimiz ile birlikte menfur darbe girişimine karşı kararlı ve dik duruşu, ülkemizi iç savaş ortamına sokmak isteyenlere en güzel cevabı vermiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde Gebze Ticaret Odası olarak darbe girişimini öğrendiğimiz ilk andan itibaren bizler de; tüm yönetimimiz, üyelerimiz, paydaş kurumlarımız ile birlikte milletimizin iradesine darbe vurmaya çalışanların karşısında olduk.

Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve manevi değerlerimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anar; korkusuz duruşlarıyla meydanlarda mücadele veren bütün gazilerimize minnetlerimi sunar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutlarım.