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Abonman indirimli kart uygulaması 1 Mart'ta başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımada abonman indirimli kart uygulaması 1 Mart'ta başlıyor. Kentte bir ilk olan uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu sistemine kayıtlı olan öğrenciler, öğretmen ve 60 yaş üzerindeki vatandaşlar yararlanabilecek. Mart ayında başlayacak uygulama için abonman kart değişimleri başladı. Abonman indirimli karta geçenler yüzde 41’e varan indirimden faydalanacak.

Abonman indirimli kart uygulaması 1 Mart'ta başlıyor

24 Şubat 2023 Cuma 15:29

 Uygulamadan yararlanabilecek vatandaşların kartlarını abonmana uygun yeni kartlar ile değiştirmesi gerekiyor. Değişim işlemleri İzmit, Gebze ve Gölcük’teki seyahat kartları ofislerinden ücretsiz olarak yapılabilecek.  
  
 Abonman paketleri 30 gün geçerli olacak 
 Uygulama çerçevesinde 320 kontör 80 TL, 640 kontör 160 TL, bin 280 kontör 320 TL olarak belirlendi. Seçilen paket ücreti ödenerek abonman uygulamasından faydalanılabilecek. Abonman kartı, yükleme tarihinden itibaren 30. gün sonuna kadar geçerli olacak. Abonman kartın bakiyesi 30 günün sonunda kullanılmaması halinde bir sonraki aya devretmeyecek. Aylık abonman paketinin 30 gün içinde bitmesi durumunda yeniden abonman paketi alınabilecek. Ayrıca abonman indirimli kartlarda; ücretsiz, yüzde 50 ve tamamlayıcı aktarma indirimleri de uygulanmayacak. 
  
 Abonman uygulaması yüzde 41 indirim sağlayacak 
 Abonman indirimli karta geçenler yüzde 41’e varan indirimden faydalanacak. Abonman indirimli paket yüklemesi yapmayan mevcut indirimli tarifesini ödeyerek seyahat edebilecek. Örnek olarak abonman indirimli kart ile şehir içi hatlarında öğrenci, öğretmen, 60 yaş üzeri 3,25 TL ile seyahat edebilecekken, abonman indirimli kartı tercih etmeyen indirimli kartlar 5,50 TL’ye seyahat edecek. 
   
 Sadece iki hatta geçerli olmayacak 
 Abonman indirimli kartları belediye ve Ulaşımpark otobüslerinde, özel halk otobüslerinde, tramvay, deniz ulaşım araçlarında geçerli olacak. Sadece Sabiha Gökçen Havalimanı Hatları 250 ve Hat 250G’de abonman kartlar kullanılamayacak. 


İHA
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