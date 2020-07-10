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Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 4 aracın karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kaza trafiği aksattı

10 Temmuz 2020 Cuma 10:09

- Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinde orta şeritte ilerleyen tırın Körfez ilçesindeki dinlenme tesisleri yakınında aniden manevra yapması üzerine sol şeritteki minivan, minibüs ve hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık personelince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışının bir süre aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yolun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü. 



AA
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