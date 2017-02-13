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AVCILAR BU DEFA FETÖCÜLERİ AVLADI!

FETÖ ile bağlantıları bulunduğu için meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları,

AVCILAR BU DEFA FETÖCÜLERİ AVLADI!

13 Şubat 2017 Pazartesi 13:49

 

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı. Haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıkan FETÖ'cüleri bölgedeki avcıların dikkatinden kaçmadı.


FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ ile bağlantıları bulunduğu için meslekten ihraç edilen eski bakanlık çalışanları, eşleriyle Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı. Haklarında yakalama kararı olduğu ortaya çıkan FETÖ'cüleri bölgedeki avcılar ihbar etti.


Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki avcıların ihbarı üzerine Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü yakınlarında yaptıkları kontrolde, eski Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli B.K, eski akademisyen eşi V.K. ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında eski iç denetçi A.T.Ç ile eski doktor eşi T.Ç'yi yanlarında çocuklarıyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken gözaltına aldı.

Ekipler, iki aileye yardım ettiği belirlenen taksi şöförü A.E'yi de gözaltına alırken, şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 4 bin avro ve 2 bin lira ele geçirildi.

Yunanistan'a geçmek için bölgede bot arayışı içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yanlarındaki 4 çocuk ise yakınlarına teslim edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüphelilerden B.K. hastaneye getirildiği sırada bir gazetecinin "Neden Yunanistan'a kaçmaya çalışıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "İşsizim, iş vermiyorlar" cevabını verdi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

/PDY ile bağlantıları olduğu iddia edilen T.Ç. ve B.K'nın haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

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