Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 1. Toplantısı Yapıldı

Akçakoca Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Vekili Dursun Balaban’ın yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Vali Yardımcıları; Ekrem Çalık ve Ali Ada, İlçe Kaymakamları, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Şeker, kamu kuruluşlarının il müdürleri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de koronavirüs vaka sayılarının arttığını vurgulayan Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı konuşmalarında; “görevi nedeniyle toplantıya katılamayan Sayın Valimizin, toplantının hayırlara vesile olması ve başarılı geçmesi temennilerini ileterek toplantıya başlamak istiyorum. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de koronavirüs vaka sayıları artmaktadır. Bu artışı engellemek için hepinizden destek ve yardımlarınıza devam etmenizi bekliyoruz.

Denetlemelere Ara Vermiyoruz, Cumartesi ve Pazar Günleri de Denetleme Yapacağız

Sayın Valimizin talimatlarıyla tüm kurumlarda denetim ekipleri kurulduğunu belirten Vali Vekili Balaban; “İSDEM dediğimiz bilgi sistemine yapılan denetimlerin hepsinin girilmesi mutlak sağlanmalıdır. Bu anlamda konuyla ilgilenen görevlilerinizi uyarmanızı ve zaman zaman kontrol etmenizi bekliyoruz. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda ilimizde bütün kurumlar denetim ekipleri oluşturdular. Ayrıca Valiliğimizce ekiplere dağıtılmak üzere yelekler hazırladık, denetim gruplarımızın bu yelekleri giymesi önemli. Denetim ve rehberlik faaliyetlerine ara vermeden kararlılıkla devam edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlaması olan Cumartesi ve Pazar günleri de denetleme yapacağız. Tüm arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum.” diyen Vali Vekili Dursun Balaban toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Konuşmaların ardından; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Kocaeli Şubesi yetkililerince sunum yapılarak, 2021 yılının ilk üç aylık döneminde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler, yapılan operasyonlar, gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetleri hakkında toplantıya katılan kurul üyelerine bilgiler verildi.



Vali Vekili Dursun Balaban, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu.