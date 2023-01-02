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Bakan Özer'den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama

Özel okullara yapılacak zam oranlarıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE/TÜFE oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil” dedi.

Bakan Özer'den özel okul zamlarıyla ilgili açıklama

02 Ocak 2023 Pazartesi 14:31

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Vefatının 61. Yılı Hatırasına Ahmet Tevfik İleri Anma Programı'na katılmak üzere geldiği Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel okullara zam olup olmayacağıyla ilgili açıklama yapan Özer, şunları kaydetti:

“Geçen hafta özel öğretim kurumlarının temsilcileriyle bir araya geldik. Buradaki amacımız sadece 2023 yılında özel eğitim kurumlarının ücretinin ne olacağıyla ilgili değildi. Yaşamış oldukları sorunları, daha iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmek için çözülmesi gereken problemleri bizlere aktardılar. Biz de kanaatlerimizi kendileriyle paylaştık. İnşallah bu hafta içerisinde tüm TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranları belirlendikten sonra yeni oluşacak zammı tekrar özel eğitim kurumları yöneticileriyle bir araya gelerek, olgunlaştırarak kamuoyuna paylaşacağız. Şu anda özel eğitim kurumlarının zammının ne olacağıyla ilgili hiçbir bilgi paylaşımı söz konusu değil.”



İHA
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