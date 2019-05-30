Ballıkayalar TBMM Gündeminde

"Yolculuk süresi kısalacak diye 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir tabiat parkının yok olmasına neden göz yumuyorsunuz? Bunun adı doğa katliamı değil mi?"

Gebze'de bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otolu Bağlantı Yolları Projesi onaylandı. Bölge yine bir doğa katliamıyla karşı karşıya kaldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, konuyu TBMM gündemine taşıdı.



Çevre Mühendisleri Odası’nın ve Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüşüne rağmen proje neden onaylandı?



Türkkan'ın önergesinde şu ifadeler yer aldı;



“Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları Projesi, Çevre Mühendisleri Odası’nın Bakanlığa yaptığı itiraza ve Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüş bildirmesine rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.” diyen Türkkan, söz konusu projeyle ilgili ÇED raporunun uygun inceleme yapılmadan kabul edildiğini ifade eden Çevre Mühendisleri Odası, itiraz dilekçesinde, güzergahta nesli tehlike altında olan birçok kuş türü bulunduğunu ifade etmiş, yapımı planlanan yolun yolculuk süresini 35 dakika kısaltacağı öngörülerek ‘Sürenin bu kadar kısaltılmasının; Ballıkayalar gibi 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir tabiat parkını yok etmeye, bölgedeki mevcut tarım arazileri ile 17 bin adet ağacın kesilmesine değmeyeceği aşikardır.’ denilmiştir.”



Projeyle ilgili ÇED raporu kabul edilmeden önce yeterli inceleme yapıldı mı?

Nesli tehlikede olan kuş türlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için ne gibi tedbirler alındı?

“Ayrıca bağlantı yollarının büyük zarar vereceği Gebze Ballıkayalar Tabiat Parkı'na bir darbe de eski İstanbul yolunun genişletilmesi çalışmaları için vurulacaktır.” diyen İYİ Partili Vekil, 200 milyon yıllık süreçte oluşan Marmara bölgesinin en önemli doğa harikalarından olan Gebze Ballıkayalar bölgesine büyük zarar vereceği iddia edilen yol genişletme projesi ile ilgili imar değişikliğinin de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda kabul edildiğini yazdı.

İşte Türkkan’ın soruları:

1-Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda 17 bin ağacın kesilmesine yol açacak Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolları Projesi, Çevre Mühendisleri Odası’nın Bakanlığa yaptığı itiraza ve Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüş bildirmesine rağmen Bakanlığınız tarafından hangi gerekçelerle onaylanmıştır?



2- Çevre Mühendisleri Odası’nın ve Kocaeli Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun olumsuz görüşü neden dikkate alınmamıştır?



3-Söz konusu projeyle ilgili ÇED raporu kabul edilmeden önce yeterli inceleme yapılmış mıdır? Bu konuda yapılan incelemenin ve ÇED raporunun sonuçları nasıldır?

4-Güzergahta nesli tehlike altında olan birçok kuş türünün bulunduğu dikkate alınmış mıdır? Nesli tehlikede olan bu kuş türlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır?

5-Yolculuk süresini 35 dakika kısaltacak gerekçesiyle Ballıkayalar gibi 200 milyon yıllık süreçte oluşmuş bir tabiat parkının yok olması, bölgedeki mevcut tarım arazileri ile 17 bin adet ağacın kesilmesi neden göz ardı edilmektedir? Bunun adı doğa katliamı değil midir? Bu konuda Bakanlık olarak açıklamanız nedir?

6-Gebze Ballıkayalar bölgesine büyük zarar vereceği iddia edilen yol genişletme projesi ile ilgili imar değişikliği hangi gerekçelerle Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edilmiştir?