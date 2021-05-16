Başaran Ailesinin Acı Kaybı

Gebze nin tanınmış ailelerinden başaran ailesi bir çınarını daha kaybetti. Bir önceki dönem Belediye Meclis üyesi. Mehmet Başaran’ın Muhterem Annesi Meliha Fatma başaran vefat etti

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Merhume Allahtan rahmet, başaran Ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz Mekanı Cennet olsun.