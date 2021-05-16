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Başaran Ailesinin Acı Kaybı

Mehmet Başaran ın annesi vefat etti.

Başaran Ailesinin Acı Kaybı

16 Mayıs 2021 Pazar 15:49

Gebze nin tanınmış ailelerinden başaran ailesi bir çınarını daha kaybetti. Bir önceki dönem Belediye Meclis üyesi. Mehmet Başaran’ın Muhterem Annesi Meliha Fatma başaran vefat etti
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Merhume Allahtan rahmet, başaran Ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz Mekanı Cennet olsun.
Cenaze Namazı 17 Mayıs Pazartesi günü saat:12.00 Gebze Merkez mezarlığında kılınacak cenaze namazından sonra Fatih hastanesi yanındaki aile kabristanlığında defin edilecektir.


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