Başkan Acay'dan 19 Mayıs Mesajı!

Başkan Acay mesajında,"Milli Mücadele’nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatıdır. Büyük önder Atatürk’ün, her şeyden önce ulusal varlığımızı borçlu olduğumuz bugünü gençlere armağan etmesi, Türk Gençliğine olan inancını ve güvenini göstermektedir.O yüzden şehitlerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu toprakları ve Cumhuriyet’i yaşatmak ve daha da geliştirip gelecek kuşaklara taşımak başta gençler olmak üzere hepimizin en önemli görev ve sorumluluğudur.Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını ve vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm Darıcalı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyorum"dedi.
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