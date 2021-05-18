Başkan Acay'dan 19 Mayıs Mesajı! AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

18 Mayıs 2021 Salı 22:27