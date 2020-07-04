Başkan Bıyık, karantina altındaki sokağı ziyaret etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak’ta vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, her eve gıda kolisi ve maske dağıttı.

Darıca Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atmaya devam ederken vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde 6 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktığı için karantinaya alınan Emek Mahallesi Yükselen Sokak’ta vatandaşları ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun temennisinde bulunurken taleplerini ve sorunlarını dinledi.

ZOR ZAMANDA SİZLERİN YANINIZDAYIZ

Yükselen Sokak’ta bulunan bütün evleri tek tek ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sokak sakinlerinin taleplerini dinleyerek sorunlarıyla yakından ilgilendi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla karantinadaki vatandaşların tüm ihtiyaçları Darıca Belediyesi Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanırken her eve gıda kolisi ve maske dağıtımı yapıldı. Minik çocuklara da oyuncak dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Karantina süresince sokak sakinlerinin her türlü ihtiyacının belediye ekipleri tarafından giderileceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, geçmiş olsun temennisinde de bulunarak “Rabbim şifa versin beterinden korusun. Bu zor günleri hep birlikte elbirliği ile atlatacağız. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Karantina altındaki vatandaşlar da kendilerini ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.









AA