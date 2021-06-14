Başkan Büyükakın, ‘’Gönüllülük bu kente renk katacak’’

Kocaeli Kent Konseyi yönetimi ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, Kocaelilik kültürünü geliştirmekten, engelli projelerine kadar birçok sosyal konunun ele alındığı görüşmede, kültür ve sanat alanında bu kentte her türlü donanımın olduğuna dikkat çekti.





Sivil toplum kuruluşlarının her projede gönüllülük ilkesine dönük adım atmasının ülke ve kent adına çok önemli olduğunu dile getiren Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve yönetiminin yanı sıra

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı (KOÇ-DER) Başkanı Nejdet Gümüş ile beraberindeki heyeti makamında konuk etti. Kocaelilik kültürünü geliştirmekten, engelli projelerine kadar birçok sosyal konunun ele alındığı görüşmelerde, kültür ve sanat alanında bu kentte her türlü donanımın olduğuna da dikkat çekildi. Başkan Büyükakın görüşmede “Bu kente renk katacak, sosyal projelerin gelişmesine katkı sunacak en önemli unsur gönüllüktür. Sanata dair her güzellik şehrimizde mevcuttur” dedi.

“KENTLİLİK BİLİNCİ, KENT KÜLTÜRÜNÜN BİRLEŞME NOKTASINDADIR”

Kocaeli Kent Konseyi ile görüşmesinde turizm şehri olma noktasında atılacak adımların tüm sektörle birlikte belirlenmesinin önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Etkinlikler ve destinasyonlar sektör açısında çok kıymetlidir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda çok kapsamlı çalışmalarımızı yapıyoruz” ifadelerini sarf etti. Depreme hazırlık için farkındalık çalışmalarına da değinilen görüşmede, her ilçede deprem eğitimleri verilmesi hususunda da farklı adımların atılmasının önemine değinildi. Kocaeli Kent Konseyi olarak kendilerini konuk eden Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Korkmaz, “Kentte yaşayanlarla birlikte sosyalleşme, kente yönelik aidiyet duygusu, kente ait projeleri sahiplenme; kentlerin gelişmesi ve değişmesi için göreve geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Kentlilik bilinci; kentleşme ve kent kültürünün birleşme noktasındadır. Bu noktada elimizden gelenin en iyisini de yapmak için gayret içindeyiz” şeklinde konuştu.

“EMEK, ÇABA VE FEDAKARLIK İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği Başkanı (KOÇ-DER) Başkanı Nejdet Gümüş ile beraberindeki heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gönüllerini açarak otizmli çocuklarla yakından ilgilenen KOÇ-DER’e teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezimiz, pandemi sürecinde hizmet vermeye devam ediyor. Korona virüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerin yanı sıra arkadaşlarımız öğrencilerin evlerine ziyarette bulunuluyorlar. Psikolog ve çocuk gelişimci eşliğinde yapılan ziyaretlerde özel gereksinimli bireylerin sorunları dinleniyor, ailelerin talepleri alınıp, çözüme kavuşturuluyor” diye konuştu. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği gibi bu alanda hizmet veren STK’ların çok önemli bir görevi ifa ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, “Hepinizden Allah razı olsun. Sizlere bir kez daha verdiğiniz emek, çaba ve fedakarlık için çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

























