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Başkan Büyükakın, "Tek millet iki devlet söylemi sözden ibaret değildir’’

Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte iki ülke, sırt sırta verdiği sürece zorlukları aşacak, başarıdan başarıya da koşacaklardır” dedi.

Başkan Büyükakın,

04 Nisan 2021 Pazar 14:38

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan Büyük Millet Gazetesi Baş Direktörü Samir Adıgözel, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Bilal Dündar ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. 44 günlük bir savaş sonrası Azerbaycan’daki kardeşlerimizi sevindiren sonucun kendilerini de sevindirdiği dile getiren Başkan Büyükakın, “Dağlık Karabağ'daki savaşta şehit olan 2 bin 881 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Azerbaycan Büyük Millet Gazetesi Baş Direktörü Samir Adıgözel günün anısına Başkan Büyükakın’a, Dağlık Karabağ’daki savaşta şehit olan kahramanların fotoğraflarını içeren bir tablo hediye etti.

 

“KARDEŞLİĞİMİZ BÜTÜN ZORLUKLARI AŞARAK DEVAM EDECEK”

Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte iki ülke sırt sırta verdiği sürece zorlukları aşacak, başarıdan başarıya da koşacaklardır” şeklinde konuştu. Ziyarette daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası’nda hayata geçirilen Türkiye–Azerbaycan Kardeşlik Ormanı için de Başkan Büyükakın’a konuklar teşekkür etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.

 

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan Büyük Millet Gazetesi Baş Direktörü Samir Adıgözel, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Haydar Aliyev Kültür Evi Başkanı Bilal Dündar ve beraberindeki heyeti makamında konuk etti. 44 günlük bir savaş sonrası Azerbaycan’daki kardeşlerimizi sevindiren sonucun kendilerini de sevindirdiği dile getiren Başkan Büyükakın, “Dağlık Karabağ'daki savaşta şehit olan 2 bin 881 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Azerbaycan Büyük Millet Gazetesi Baş Direktörü Samir Adıgözel günün anısına Başkan Büyükakın’a, Dağlık Karabağ’daki savaşta şehit olan kahramanların fotoğraflarını içeren bir tablo hediye etti.

 

“KARDEŞLİĞİMİZ BÜTÜN ZORLUKLARI AŞARAK DEVAM EDECEK”

Nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte iki ülke sırt sırta verdiği sürece zorlukları aşacak, başarıdan başarıya da koşacaklardır” şeklinde konuştu. Ziyarette daha önce dolgu sahası olarak kullanılan Başiskele Paşadağ Dolgu Sahası’nda hayata geçirilen Türkiye–Azerbaycan Kardeşlik Ormanı için de Başkan Büyükakın’a konuklar teşekkür etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





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