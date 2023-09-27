Başkan Büyükgöz’ün Giresun Ziyareti

Program; Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Yağlıdere Kaymamak Vekili Taner Tengir, Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Mehmet Kahveci, Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı, il, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti. Program kapsamında protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Müslümanlığın yayılmasında büyük rol oynayan Hacı Abdullah Halife’nin türbesi ziyaret edildi.

PROTOKOLÜ ZİYARET ETTİ

Gebze Belediye Başkanı anma programı vesilesiyle bulunduğu Giresun’da il ve ilçe protokollerini ziyaret etti. Başkan Büyükgöz; Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş , AK Parti Yağlıdere İlçe Başkanı Ömer Bayram, AK Parti Giresun İl Genel Meclis Üyesi Temel Işık, Üçtepe Belediye Başkanı Hacı Gasım Akıllı’yı makamlarında ziyaret etti. Başkan Büyükgöz ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada misafirperverlikleri için Giresun protokolüne teşekkürlerini iletti.