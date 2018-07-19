Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Gençlerimizin Enerjisine İhtiyacımız Var’’

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli İl Temsilciliği olarak 10-15 yaş arası gençlerle 10 ilçede 16 farklı okulda gerçekleşen yaz okulu programı kapsamında Gölcük ilçesindeki çalışmaları ziyaret etti. Gölcük Piri Reis İl Okulu’nda gerçekleşen ziyarette, Kocaeli genelinde 1650 öğrenci ile TÜGVA’nın çalışma yürüttüğünü öğrenen Karaosmanoğlu, gelecek yıllarda bu sayının daha da artmasını istedi. Karaosmanoğlu ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Biliyoruz ki vakıf çalışmaları büyük bir gönül işidir. Çalışmak ve üretmek gerekir. Türkiye’nin gençlerimizin enerjisine ve birikimine çok ihtiyacı vardır. Bu nedenle gençlerimizi terör örgütüne kaptıramayız. Bu noktada üzerimizde büyük bir sorumluluk vardır” dedi.

DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞILACAK

Kuranı kerim, adabı muaşeret, peygamberler tarihi gibi derslerin, ebru, filografi, etamin, güreş, ahşap boyama, karate, judo gibi atölyelerin olduğu yaz okuluyla hem okullar hayat buluyor hem öğrenciler tatillerini öğrenerek ve eğlenerek geçirdiklerine bir kez daha şahit olan Başkan Karaosmanoğlu, TÜGVA’nın yaz okullarında yüzme, at binme, hayvanat bahçesi gezileri, kültür gezileri, minigolf gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapmasından dolayı da ayrıca memnuniyetlerini dile getirdi. “Bir Yaz Bin Gelecek” diyerek başlatılan yaz okulları hakkında TÜGVA İl Temsilci Muhammed Hanefi’den detaylı bilgi alan Karaosmanoğlu, gelecek yıllarda öğrenci sayılarının arttırılacağı ve daha kitlelere ulaşılması hedeflerini memnuniyetle karşılayan Karaosmanoğlu, “Ülkemizde yaklaşık 11 milyon ortaokul ve lise öğrencisi, 7 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi, bir o kadar da çalışan gencimiz olduğunu düşündüğümüzde Kocaeli’de üzerimize düşen görevi yerine getirmede daha çok çalışmalıyız” ifadelerini sarf etti.

“STK’LARIMIZLA BİRLİKTE EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ”

Gençlere iyi bir eğitim ve öğretimle birlikte gönül dünyalarını dolduracak manevi bir iklimin kazandırılmasında Kocaeli’nin örnek ve model bir kent olduğunu da sözlerine ekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “TÜGVA bu noktada sivil toplum kuruluşları arasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Yaşadığımız tecrübelerle birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize ülkemizde ve kentimizde sahip çıkma noktasında STK’larımızla birlikte el birliğiyle çalışacağız. Hiçbir gencimizi terör örgütlerine kaptıramayız. Bundan dolayıdır ki büyük bir sorumluluğa sahibiz” diyerek açıklamalarını tamamladı. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’inde yer aldığı ziyarette, sınıfları gezen Karaosmanoğlu eğitmenlere de başarılar diledi.