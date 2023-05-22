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BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU

Her zaman başımızın üstünde yeriniz var

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, DEPREMZEDE AİLELERLE YEMEKTE BULUŞTU

22 Mayıs 2023 Pazartesi 17:10

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem bölgesinden geçici barınmak için Darıca’ya gelen depremzedelerle yemekte buluşup taleplerini dinledi. Depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından geçici barınmak amacıyla Darıca’ya gelen depremzedelerin her türlü sorunuyla yakından ilgilenen ve her fırsatta ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bayramoğlu Basın İlan Kurumu’nda konaklayan depremzedelerle öğlen yemeğinde bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, talep ve sorunlarını dinledi. Her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini belirten depremzedeler kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

BURASI SİZİN EVİNİZ, BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİNİZ VAR

Depremzedelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimizin yüreği yandı. Bu zor günleri dayanışma içerisinde el ele atlatacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Bizler de ilçemize gelen depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Burası sizin de eviniz. Kendinizi evinizde hissedin. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizin acınız bizim de acımız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra masaları da tek tek dolaşarak depremzedelerle hasbihal ederek ihtiyaçlarını sorup taleplerini dinledi.

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