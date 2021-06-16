banner632
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkanlardan Okul Ziyaretleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya beraberindeki heyetle okul ziyaretlerinde bulundu

Başkanlardan Okul Ziyaretleri

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:23


Başkanlardan okul ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, kontrollü normalleşme döneminde derslerin başladığı Gebze’deki okulları ziyaret ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’ya AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve ilçe yöneticilerinin de kendilerine eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu oldu. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre hasbihal eden heyet, öğrencilerle de teneffüste dersleri hakkında sohbet etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyetle sırasıyla Yunus Emre Ortaokulu, Zafer İlkokulu, Kroman Çelik İlkokulu ve Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu.  




















Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde
Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören Çiftçilere Destek Büyükşehir’den, Doludan Tarlaları Zarar Gören...
Hat 16 ve 59’da Tramvay Aktarmalı Seferler Başlıyor Hat 16 ve 59’da Tramvay Aktarmalı Seferler Başlıyor
Atık Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor Atık Lastikler Ekonomiye Kazandırılıyor
Kaymakam Güler'in acı günü! Kaymakam Güler'in acı günü!
Büyükşehirden Uzaktan Soru Çözme Uygulaması Büyükşehirden Uzaktan Soru Çözme Uygulaması
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir Ani Yağışlara Karşı Görevde
Büyükşehir ekipleri ani yağışlara karşı temizlik çalışmaları yapıyor

Haberi Oku