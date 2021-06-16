



Başkanlardan okul ziyaretleri. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, kontrollü normalleşme döneminde derslerin başladığı Gebze’deki okulları ziyaret ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’ya AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş ve ilçe yöneticilerinin de kendilerine eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu oldu. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir süre hasbihal eden heyet, öğrencilerle de teneffüste dersleri hakkında sohbet etti. AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve beraberindeki heyetle sırasıyla Yunus Emre Ortaokulu, Zafer İlkokulu, Kroman Çelik İlkokulu ve Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri ve bol bol kitap okumaları öğüdünde bulundu.





































