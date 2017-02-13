BORÇLU OLANLARA MÜJDE!







Kurtulmuş'un açıklamalarının bazıları şu şekilde:



- Çiftçi kardeşlerimizin ziraat bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları yeniden yapılandırılacak yani ötelenecek...



- Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili yasa çalışmaları görüşüldü.



- DEAŞ tehdit olmaktan çıkarılacak



- Rakka'yı DEAŞ'tan kurtarırken yerine YPG'yi yerleştirilirse bu Türkiye için birinci derecede güvenlik riski oluşturur.





Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkünde toplandı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yardımcısı numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle:

ÇİFTÇİ KARDEŞLERİMİZİN BORÇLARI YENİDEN YAPILANDIRILACAK

''Türkiye'deki hayvan varlığının kayıt altına alınmasıyla ilgili ilave tedbirler öngörülmektedir. Taklit ve tağşişde cezaların artırılması öngörülmektedir. Belki bir müjde mahiyetinde verebileceğimiz husus ise çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları yeniden yapılandırılacak, yani ötelenecektir

EL BAB'DA SON DURUM ve MÜNBİÇ VE RAKKA OPERASYONLARI







ANAYASA REFERANDUMU ('Hayırcılar'la ilgili) Türkiye'nin referanduma gidiyor olması zaten bir kazanç ve kazanımdır. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın sözleriyle ilgili PKK ve FETÖ 'hayır' için kampanya yapıyor. Bu ikisi de sistematik ve planlı olarak 'hayır'a destek veriyor. 'Evet' diyen de 'Hayır' diyen de olacak. FETÖ, PKK 'Hayır' için güçlerini seferber etti. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bunlara dikkat çekti. Bu operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacının bir parçasıdır. DEAŞ ve PKK /PYD Kuzey Suriye 'de faaliyet gösterdi, göstermeye devam ediyor. Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. ÖSO'nun zaferiyle bu operasyonun sonuçlanacağını görüyoruz. Bunun arkasından ABD ile Türkiye arasında bir mutabakat vardı. PYG/YPG unsurları Münbiç'in doğusuna çekilecekti. Bunu bekliyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımların atılması için hareket ediliyoru. Türkiye, uluslararası koalisyonla belirli bir mutabakat oluşursa, hem Münbiç, hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi, PYD/YPG unsunlarının yerleştirilmemesi için adım atılabilir. Bunu önümüzdeki günler belirleyecektir.

OHAL KARARNAMELERİ

Özel televizyonların seçim zamanları yaptıkları yayınlarla ilgili cezalar konusunda seçim dönemlerinde çok haksız cezalar gelmiştir. Adı üstünde özel. Bu seçim kampanyasında evet'i de hayır'ı da destekleyen çok kanal var. Kampanya sırasında göreceğiz evet'i desteleyenlere niye hayır'ı destekleyenleri görmedin deme hakkına sahip değiliz. Bu KHK ile birlikte bir haksızlık ortadan kaldırılmıştır.''

KHK İLE BAZI AKADEMİSYENLERİN İHRACI KHK'larda olası bir takım yanlışlıklar varsa düzeltilmesi için mekanizmayı kurmuştuk. Eğer yanlışlık iddiası varsa bir yasal mekanizmamız var müracaatlar yapılır sonuç alınmaya çalışılır. Bu mekanizma hızla kuruluyor. 7 kişilik kurum kuruyoruz. Tabiri caizse Anayasa Mahkemesi'nin de yükünü hafifletecek olan önemli bir mekanizmadır.''

ANKET SONUÇLARI

Şuanda 'evet'ler önde gidiyor. Referandum kampanyası ilerledikçe daha da artacağını düşünüyorum. Sahadaki nabzı kontol edeceğiz. Bazen haftada bir, hatta bazen günlük anketler yaptırdığımız olmuştur. Sahadaki nabzı haftalık olarak, günlük olarak kontrol edeceğiz. Ona göre seçmeni bilgilendireceğiz. İnanıyorum ki şenlik içinde bir kampanya yapacağı ve sonuçta evet kararı sandıktan çıkacaktır.