BÜYÜK GEBZE’NİN SON KAYMAKAMI AVCI İLE CANLI MAKALE

ile belgeselcinin not defteri köşesinde 24 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan makalemizhttps://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/buyuk-gebzenin-son-kaymakami-avci-ile-canli-makale.htmlGebze Fatih tarafından İstanbul’un fethinden sonra kaza merkezi haline getirilmişti. Üsküdar’dan Derince ve Kandıra’ya kadar olan tüm bölge Gebze kazasına bağlıydı. Cumhuriyet Döneminde Pendik’ten Derince’ye kadar Gebze’ye bağlıydı.Gebze 1926 yılında Kocaeli’ye bağlı ilçe merkezi oldu. Gebze büyüdükçe toprakları küçüldü ve En son 2008 yılında Gebze bir kez daha küçüldü ve Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova adı ile 4 ilçeye bölündü.Gebze’de 2003 ve 2008 yıllarında Kaymakamlık görevinde başta Milli Eğitim hizmetlerine verdiği önem ve destekle tanınan Sn. Mehmet Emin Avcı www.gebzegazetesi.com canlı yayında Gebze tarihi ve Gebze Eğitim Vakıf Okulu inşaatı ile ilgili önemli bilgiler aldık. Gebze’nin 4 ilçeye nasıl bölündüğü ile ilgili Büyük Gebze’nin son Kaymakamlık hatıralarını gazetemiz kurucusu ve www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayınında konuştuk. Büyük Gebze’nin son kaymakamı Sn. Mehmet Emin Avcı ile canlı makalemizi sizlerle paylaşıyoruz.https://fb.watch/kIwyEk0ceT/?mibextid=SDPelYGAZETE GEBZE VE GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER METNİNİ PAYLAŞIYORUMhttps://www.gazetegebze.com.tr/genel/buyuk-gebzenin-en-son-kaymakami-kahramana-anlatti.htmlBüyük Gebze’nin en son Kaymakamı, Kahraman’a anlattıGebze’de 2003 ve 2008 yılları arasında Kaymakamlık görevi yapan ve aynı zamanda Gebze’de ikamet eden Mehmet Emin Avcı, Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman’ın sahibi olduğu Gebze Gazetesi canlı yayınına konuk oldu.Milli Eğitim hizmetlerine verdiği önem ve destekle tanınan eski Gebze Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, İsmail Kahraman’ın gerçekleştirdiği canlı yayına katılarak Gebze’nin eğitim tarihi ve Kaymakamlık dönemi hatıralarını anlattı. Buraya tayin olup geldikten sonra buradaki en büyük sorunlardan birtanesinin eğitim sorunu olduğunu öğrendim diyen Avcı, Vakıf okullarının yanı sıra daha birçok okul yaptıklarının da altını çizdi. Benim en çok önem verdiğim eğitim konusuydu diyerek konuşmasına devam eden Avcı yapmış olduğu açıklamalarda şunları söyledi: “Görev yaptığımız yerde layıkıyla Kaymakamlık yapmaya çalıştık. Çok güzel işler yaptık. Ben bütün Gebze’nin son Kaymakamıyım.2008 Mayıs ayında Büyükşehir’in yasası çıkınca Gebze Büyükşehir oldu. O zamanda Darıca, Dilovası, Çayırova, Gebze bir bütündü. Şöyle söyleyebilirim Kocaeli’nin 6 tane ilçesi vardı 5 ilçenin toplamı Gebze kadar etmiyordu. Gebze’nin merkez nüfusu il nüfusundan da çoktu…Biz Gebze’nin çok ekmeğini yedik çok dostlarımız oldu burada çok güzel günlerimiz oldu.” Diyerek konuşmasını sonlandıran Avcı’ya Kahraman anı olarak Vakıflar Haftası dolayısıyla kitap hediyesinde bulundu ve yapmış oldukları sohbetten dolayı da teşekkürlerini iletti...,,BASIN İLAN KURUMUNA VEFA ZİYARETİBasın İlan Kurumu Kocaeli Bölge Müdürü Sn. Salih Yalçıntaş’ı makamında ziyaret ederek güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Ziyaretle ilgili Gebze gazetesi ve Gazete Gebze’de yayınlanan haberi sizlerle paylaşıyorum.https://www.gazetegebze.com.tr/genel/ismail-kahramandan-bik-bolge-mudurune-ziyaret.htmlİsmail Kahraman’dan BİK Bölge Müdürüne ziyaretGazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman, Basın İlan Kurumu (BİK) Kocaeli ve Bilecek Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş’ı makamında ziyaret etti.Basın İlan Kurumu (BİK) Kocaeli ve Bilecek Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman’ı makamında ağırladı. Bölge Müdürü Salih Yalçıntaş ile Basın İlan Kurumu tarihi hakkında sohbet eden Kahraman misafirperverliklerinden dolayı Yalçıntaş’a teşekkürlerini iletti. Yalçıntaş’ta son olarak Kahraman’a BİK kültür hizmeti kitabı hediye etti.Gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kahraman şu ifadeleri kullandı: “Bölgemizin önemli kurumlarından basın ilan kurumu Kocaeli ve Bilecik Bölge Müdürümüz Sn. Salih Yalçıntaş Bey’i makamında ziyaret ederek basın ilan kurumu tarihi üzerine sohbet ettik. Sn. Bölge Müdürümüz Salih Bey’e misafirperverliği ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kütüphanemize BİK kültür hizmeti kitaplarından hediyesine sonsuz teşekkür ederiz. Basın ilan kurumu ile ilgili daha önce www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yayınlanan makalemizhttp://www.gebzegazetesi.com/basin-ilan-kurumu-ve...KOCAELİ NÜFUS MÜDÜDÜRÜ İLE TARİHİ SÖYLEŞİKocaeli Nüfus İl Müdürü Sn. İlhan Eser’i makamında ziyaret ederek Afyon’da başarı ile uyguladıkları dünyaya gelen her bebek için bir meyve fidanı dikme kampanyasını Kocaeli’de de gerçekleştirilmesini istedik.http://amp.haberturk.com/afyonkarahisar-haberleri/73373482-fidanlar-bebeklerle-buyuyecekher-bir-bebegin-fidani-olacakGAZETE GEBZE VE GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN HABERhttps://www.gazetegebze.com.tr/genel/ismail-kahraman-ilhan-eseri-makaminda-ziyaret-etti.htmlİsmail Kahraman, İlhan Eser’i makamında ziyaret ettiGazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman Kocaeli Valiliği İl Nüfus Müdürü İlhan Eser’e ziyarette bulundu.Gazetemizin kurucusu, Araştırmacı Gazeteci, Yazar ve Belgeselci İsmail Kahraman İl Nüfus Müdürü İlhan Eser’in makamına ziyarete giderek çeşitli sohbetlerde bulundu. Eser’le Afyonkarahisar’da İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ve büyük ilgi gören, dünyaya gelen her bebek için bir meyve fidanı dikimi kampanyası hakkında sohbet gerçekleştiren Kahraman, Kocaeli’de de uygulamaya alınmak istenen bu kampanyayı desteklediğini bildirdi.Ziyaret sonrasında Eser’e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Kocaeli Valiliği İl Nüfus Müdürü Sn. İlhan Eser Bey’i makamında ziyaret ederek Afyon’da başarı ile geçekleştirilen ve büyük ilgi gören, dünyaya gelen her bebek için bir meyve fidanı dikimi kampanyası hakkında bilgi aldık. Kocaeli İl Nüfus Müdürü Sn. İlhan Eser Bey’e misafirperverliği ve İKTAV Kütüphanemize hediye ettiği kitaplardan dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.