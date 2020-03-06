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Büyükgöz, Metroda İncelemelerde Bulundu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, çalışmaların hızla sürdüğü Gebze-Darıca metrosunda incelemelerde bulundu.

Büyükgöz, Metroda İncelemelerde Bulundu

06 Mart 2020 Cuma 11:22

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, metro inşaatında incelemelerde bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile birlikte Gebze-Darıca metro inşaatında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği ve 2023 yılının eylül ayında tamamlanması hedeflenen Gebze-Darıca metro inşaatında incelemelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çift hatlı ve toplam uzunluğu 14,6 kilometre olan metronun bölgenin önemli bir ulaşım aksı olacağını ve trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağını dile getirdi. KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, metro inşaatı sorumluları ve çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diledi. 

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IncelemeBelediye BaşkanıMetroGebze
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