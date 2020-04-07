Büyükşehir Barınma Merkezi, vatandaşın hizmetinde

Kocaeli’de dışarıda yaşayan evsiz, ihtiyaç sahibi birey ve aileler Büyükşehir Belediyesinin Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir ediliyor. Yıllardır binlerce vatandaşı misafir eden Barınma Merkezi’nde, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi bireyler ve aileler kalıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yatak kapasitesi 137’e çıkarılan merkeze alınan vatandaşlar, ilk 14 gün ayrı odalarda tutuluyor.

KAPASİTE ARTTIRILDI

İzmit Kuruçeşme’de bulunan Barınma Merkezi Koronavirüs salgını sonrası kapasitesi 44 erkek yataktan 91’e yükseltildi. Merkezin 4 odasında 16 yatak ile kadınlara yönelik hizmet verilmeye devam ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin kullanımı için hazırlanan Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi ek binası Covid 19 tedbirleri kapsamında barınma amaçlı düzenlenerek hizmete sunuldu.

30 YATAK KAPASİTELİ BİNA HİZMETE SUNULDU

Öte yandan 65 yaş üştü sokakta kalan ve sokağa çıkma yasağı yüzünden ilimizde bulunup memleketlerine dönüş yapamayan vatandaşlarımız için İzmit Vinsan Bölgesinde 33 yatak kapasiteli bina hizmete sunuldu. Koronavirüs salgını başladıktan sonra Barınma Merkezi bugüne kadar toplamda 140 vatandaşa hizmet verdi.