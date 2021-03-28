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Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kadınlara yönelik hizmetlerini çevrim içi ortama taşımıştı. Pandemi sürecinin ev hanımlarında meydana getirdiği olumsuz etkileri azaltmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, son olarak çevrim içi el sanatları kurslarını başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ev hanımları için çevrimiçi el sanatları kursları başlattı.

28 Mart 2021 Pazar 13:34

EV HANIMLARINA PANDEMİ DESTEĞİ

Covid-19 pandemisi ile birlikte herkesin olduğu gibi ev hanımlarının da gündelik düzeninde değişiklikler meydana geldi. Ev işleriyle ve çocukların sorumluluklarıyla geçirilen aylar ev hanımlarının yüklerini daha da artırdı. Ruhsal olarak zorlayıcı olan bu süreçte ev hanımları fazlasıyla yıprattı.

 

KADINLARA YÖNELİK ÇEVRİM İÇİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, salgın sürecinde ev hanımlarına daha fazla destek olabilmek adına çevrim içi olarak hizmetlerine devam etti. Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde, annelerin mutluluğunun önce çocuklarına ve ailelerine, sonra toplumun her kesimine yayılacağı inancıyla hareket eden “Anne Şehir” projesi kapsamında çevrim içi spor egzersizleri, okul öncesi programı, psikolojik destek ve söyleşi programları gerçekleştirildi.

 

ÇEVRİMİÇİ EL SANATLARI KURSLARI BAŞLADI

Koronavirüs pandemisi nedeniyle kadınlara yönelik faaliyetlerini çevrim içi olarak yürüten Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, vakitlerinin çoğunu evde geçirmek durumunda kalan ev hanımlarının can sıkıntılarını gidermek ve beceri sahibi olmalarını sağlamak amacıyla son olarak çevrim içi el sanatları kurslarını başlattı. Amigurumi (örgü oyuncak sanatı), Makrome (düğüm tekniği) , el yapımı çanta, örgü kıyafet gibi alanlarda verilen kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

 

MUTLU BİR ŞEHİR İÇİN MUTLU ANNELER

Kolay bulunabilir malzemelerle ve en az maliyetle yapılabilen ürünlerin seçildiği kurslar, 8-10 kişilik gruplar şeklinde yapılıyor. Eğlenceli vakit geçirme imkânı bulan kadınlar, pandemi sürecinin doğurmuş olduğu psikolojik etkilere karşı desteklenmiş oluyorlar. Ürettikleri ürünlerin satışını da yaparak aile bütçesine katkıda bulunabilen ev hanımları, üretkenliğin vermiş olduğu mutluluk ile ruh hallerini iyileştirmiş oluyorlar. Sunmuş olduğu bu hizmetlerle Anne Şehir; fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklı bireylerden ve güçlü ailelerden oluşan bir toplum için çalışmaya devam ediyor.







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