Büyükşehir, Köylerdeki İhtiyaçları Gideriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Kandıra, Gebze ve Kartepe’nin kırsal mahalleleri başta olmak üzere Kocaeli genelinde yapılan inşaat malzemesi yardımları sayesinde, köylülerin ihtiyaçları gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi, köylerde bulunan camii, çeşme, imamevi, sosyal tesis ve köy konakları gibi yapıların yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev tamirat işleri için, inşaat malzemelerini temin ediyor.





MALZEME YARDIMI

Kocaeli’nin her noktasına hizmet hamlesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köyleri modern görünüme kavuşturmak için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle köylerin ortak kullanım alanlarında yapılması gereken bütün hizmetler tek tek hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, Kırsal bölgelerdeki ortak alanların onarımı ve inşasının yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşların ev onarımları için de malzeme yardımını sürdürüyor.

243 TESİSE

Büyükşehir ekipleri, Kandıra, İzmit, Gebze ve Kartepe başta olmak üzere ilçelerin kırsal mahallelerinden gelen ihtiyaç taleplerini değerlendirerek gerekli çalışmaları sürdürüyor. Kırsal mahallelerde camii sundurması, köy konağı, mezarlık şadırvanı, çeşme gibi ihtiyaçların inşaat malzemelerini karşılayarak yapımı sağlandı. Bu kapsamda 2018 yılı Ağustos ayına kadar 132 camii onarımı, 54 adet köy konağı, muhtarlık binası ve sosyal tesis binaları onarımı yapıldı. Ayrıca 26 şadırvan ve gasilhane, 12 adet tarımsal sulama tesisi desteği ve 19 mezarlık tamiratı yapıldı. Kırsal bölgelere yapılan hizmetler, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra malzemeleri tedarik edilerek onarımları gerçekleştiriliyor.